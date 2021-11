Десетки арестувани в Истанбул на протест срещу високите цени (ВИДЕО)

Дълги опашки се извиха пред бензиностанциите у югоизточните ни съседи, след като бяха анонсирани новите, по-високи цени на горивото.

Police officers detain a young man during a protest against the economic crisis and high cost of living in Istanbul, on November 24, 2021. Bulent Kilic / AFP pic.twitter.com/obTtTjT8jU

Причината за поскъпването е пропадането на турската лира на международните пазари. От началото на годината тя загуби 45 процента от стойността си спрямо долара - 23 процента само от началото на този месец.

Много от турските граждани обвиняват за това правителството на президента Реджеп Таип Ердоган и икономическата му политика срещу високите лихви на Централната банка.

🇹🇷In Istanbul, massive protests, Taksim Square is blocked by the police



Supporters of the Socialist Revival Party marched in Istanbul's Kadikoy district, and the "Workers' Party of Turkey", where the organizers of the protest demanded that #Erdogan resign! pic.twitter.com/XjCNqSKwz7