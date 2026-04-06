С по-скъпо парно ли "Топлофикация" ще си плаща дълга: Коментар на Асоциацията на топлофикацонните дружества

„Не е обосновано искането за покачване на цената на парното с 29% от „Топлофикация“ София“. Това заяви пред БНТ Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества. Според него тези цени, които излизат в момента са „безинтересни“. Няма от какво да се притесняват абонатите, нито няма от какво да се радват, посочи Георгиев. Още: "Топлофикация" поиска парното и топлата вода в София да поскъпнат с 29% от 1 юли

Георгиев уточни, че дългът на „Топлофикация“ София няма нищо общо към прогнозните сметки. „Ако разчитаме на това, че Топлофикация трябва да получи висока цена, за да си плати дълга, тогава не трябва да говорим за 30% увеличение, а за 300% сигурно“, изтъкна той.

Той добави, че цените на топлофикациите ще бъдат определени до 1 юли. Кремен Георгиев се надява обстановката да се успокои, за да не се стигне до драстичен скок на цената на топлото.

„Единственото, което може да предизвика висока цена на парното е цената газа. Опасността цената на газа да стане много скъп крие риск и за цената на парното“, добави той.

И разкритикува, че в „Топлофикация“ не са се направили нужните инвестиции в последните 20 години.

