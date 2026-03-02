Експлозии близо на летище в Ирак: Целта са военни на САЩ (ВИДЕО)

Експлозии са били чути тази сутрин близо до летището в Ербил в Ирак, където са разположени войски от водената от САЩ коалиция, съобщи журналист на Agence France-Presse, предаде френският вестник Le Monde.Системи за противовъздушна отбрана близо до летището са свалили дронове, според фотограф от агенцията. В социалните мрежи се разпространява информация за четири свалени дрона, както и кадри от атаките.

#REPORTS: 🇮🇶🇮🇷 Three drones shot down near Erbil Airport in northern Iraq pic.twitter.com/93pBh9IP1b — Pitter🔥 (@PabanSingh82441) March 2, 2026

Експлозии е имало и снощи

Междувременно Анадолската агенция съобщи снощи, че експлозии са били чути на международното летище Ербил в Северен Ирак в неделя вечерта. Кореспондентът съобщи, че системите за противовъздушна отбрана на летището са извършили интензивни опити за прихващане, като след експлозиите в района е избухнал пожар.

Иранската държавна телевизия Press TV съобщи, че американска военна база в Ербил е била атакувана с няколко дрона и ракети. Все още няма информация за жертви или щети.

От началото на израелско-американската военна кампания срещу Иран, дронове са били прихващани няколко пъти над североизточния иракски град, където се намира сграда на американско консулство.

В събота британските сили в Ирак са свалили ирански дронове. Те са заплашвали интересите на Обединеното кралство в Близкия изток, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли пред Sky News. Според съобщенията, екип за борба с дронове е открил огън по дрона, който е заплашвал коалиционна база, в която са разположени британски войски в Ирак. ОЩЕ: "Ситуацията се влошава": Ето как Великобритания се намеси срещу Иран