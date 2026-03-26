Ердоган обвини Израел, че задълбочава кризата в региона

26 март 2026, 19:15 часа
Ердоган обвини Израел, че задълбочава кризата в региона

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган критикува днес израелската администрация, която нарече "геноцидна мрежа, заслепена от омраза", заради действията ѝ в региона, отбелязвайки, че тя въвлича региона в най-тежката криза на века, съобщава Анадолската агенция. Войната, предприета срещу Иран, продължава да залива региона с "кръв и барут", а ракети се насочват към невинни деца, докато са на училище, заяви Ердоган на среща в Анкара с лидери от страната на неговата Партия на справедливостта и развитието, визирайки бомбардирането на училище в Минаб, Иран.

Правителството на Нетаняху не само взема на прицел Иран, но също така постепенно осъществява планове за нахлуване в Ливан, предупреди турският президент. Турция не прави разлика между "своите братя и съседи", нито остава безмълвна, докато те страдат, добави Ердоган.

По повод решението на Израел да не позволи на мюсюлманите да извършват своите молитви по време на свещения месец Рамазан в джамията Ал Акса в Йерусалим той каза, че тази забрана, която се случва за първи път от 1967 г., е "дръзка" атака срещу вярата на 2 милиарда мюсюлмани.

Правото на мюсюлманите да се молят в джамията Ал Акса не може да бъде отнемано, блокирано или забранявано, "независимо под какъв претекст", подчерта още турският лидер, критикувайки израелската администрация.

Джамията Ал Акса в Йерусалим е един от най-значимите мюсюлмански храмове в света, като според ислямската традиция пророкът Мохамед се е възнесъл към небесата именно от там. Ал Акса бе затворена от израелските власти на 28 февруари поради „съображения за сигурност“, с което се отбелязва първият случай, при който тя е затворена за молитви по време на свещения за мюсюлманите месец Рамазан от 1967 г. насам, напомня сайтът Хаберлер. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
