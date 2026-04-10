Европа ли ще плаща цената на войната на Тръмп в Иран

Европейските дипломати се опасяват, че след края на активната фаза на американо-израелската война в Иран, именно Европа ще поеме тежестта и отговорността за осигуряването на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток. Според Politico в ЕС се обсъжда сценарий, при който САЩ вероятно ще се ограничат с краткосрочна операция, докато дългосрочната отговорност по патрулирането, ескортирането на корабите и предотвратяването на по-нататъшни инциденти ще бъдат прехвърлени на европейските сили.

Иран вече изисква от корабните компании да плащат такси в криптовалута за петролните танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

Хамид Хосейни, говорител на иранския Съюз на износителите на петрол, газ и нефтохимически продукти, заяви пред Financial Times в сряда, че Иран ще оценява товара на всеки кораб и ще събира такси за преминаване.

Още: Резерви за 10 дни: Европа изчерпва запасите си от гориво, летища крият за недостиг

За целта всеки преминаващ танкер трябва да изпрати имейл до властите относно товара си, след което Техеран ще ги информира за размера на таксата, която трябва да бъде платена.

При това Хосейни заяви, че процедурата няма да е бърза. "Всичко може да премине, но процедурата ще отнеме време за всеки кораб и Иран не бърза", каза той. "Иран трябва да следи какво влиза и излиза от пролива, за да гарантира, че тези две седмици [докато трае примирието - бел. ред.] няма да се използват за прехвърляне на оръжия", каза Хосейни.

Той добави, че тарифата е 1 долар за барел петрол, добавяйки, че празните танкери могат да преминават свободно.

Нарисуван провал: Грешките на Тръмп срещу Иран