Геополитически шах: Сделката за Иран връща Тръмп на страната на Украйна?

Лидерите на Г-7 пристигнаха в Евиан ле Бен, подготвяйки се за разгорещена конфронтация с президента на САЩ Доналд Тръмп заради Иран и войната в Украйна, съобщава Politico. След първия пълен ден от преговорите на Г-7, двама висши дипломати от ЕС заявиха, че са неочаквано оптимистично настроени относно отношенията си с Белия дом – и по-малко загрижени за това дали решаващата среща на върха на НАТО в Турция следващия месец ще бъде провалена.

Изданието обяснява, че това се улеснява от очевидната готовност на Тръмп да увеличи натиска върху руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната срещу Украйна, както и от нуждата му от помощ от съюзниците за стабилизиране на рамковото споразумение за прекратяване на огъня с Иран.

Още: Украйна е приоритет пред Иран: Тръмп смени фокуса и се срещна със Зеленски (ВИДЕО, СНИМКИ)

Според Politico, започват да стават ясни очертанията на споразумение, според което Тръмп ще подкрепи Европа по украинския въпрос в замяна на европейска помощ за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток – ключов корабен маршрут, чието затваряне по време на войната с Иран доведе до бързо покачване на цените на енергийните източници. „Дискусиите, които проведохме помежду си и с президента на САЩ – както по време на официални срещи, така и по време на неофициални разговори в кулоарите на събитията – ми дават известна доза оптимизъм“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц пред репортери във вторник.

Още: Стармър разкри "промяна в настроенията" за Украйна сред лидерите на Г-7 (ВИДЕО)

Макар че дипломатите предупредиха срещу прекален оптимизъм, позовавайки се на предишната промяна в позицията на Тръмп след проукраински изявления, те също така споделиха оценката на германския лидер за трансатлантическите отношения, въпреки индивидуалните разногласия на Тръмп с много лидери от Г-7.

Още: Неофициалният Z-канал на Кремъл призна за Лаврата в Киев. Стоп за Московската рафинерия и ТАНЕКО

Изданието съобщава, че ден преди това ръководителят на Белия дом е предизвикал вълна от безпокойство, като е заявил, че споразумението между Вашингтон и Техеран ще му позволи отново да се съсредоточи върху мирното споразумение между Русия и Украйна. В статията се казва, че опасенията, че президентът на САЩ може да обезсмисли месеците усилия на съюзниците на Украйна да увеличат натиска върху Москва, са изострили напрежението около войната с Иран – широко критикувана от лидерите на ЕС, включително и от Мерц – както и отделни спорове с британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон. „Близо едночасовият телефонен разговор на Тръмп с Путин в неделя подхрани тези страхове, намеквайки, че той отново може да окаже натиск върху Украйна да отстъпи територия и да приеме лоша сделка“, обяснява изданието.

Тръмп обаче не изглеждаше в настроение за няколко кръга спорове с колегите си световни лидери. Американският президент изненада участниците в срещата на върха, като обяви след 70-минутна среща с украинския президент Володимир Зеленски и други лидери, че САЩ ще наложат отново санкции срещу руския петролен сектор. „Русия трябва да сключи сделка“, каза американският президент.

Още: Тръмп пак ще санкционира руския петрол, но се проваля с иранския: NYT обяви загуба на САЩ във войната (ВИДЕО)

Но според изданието инициативата относно Украйна си има цена. Politico се позовава на двама висши дипломати, които са наблюдавали разговорите на лидерите. Според тях, Тръмп е настоял колегите му от Г-7 да подкрепят споразумението му с Иран и да предложат помощ за разминиране на Ормузкия проток, преди вицепрезидентът Джей Ди Ванс да пристигне в Женева, за да финализира споразумението за прекратяване на огъня с Техеран.

„Тръмп ще се нуждае от ресурсите на своите съюзници от Г-7 и други страни... за да разминира Ормузкия проток. В замяна трябва да има някаква отстъпка по отношение на Украйна. Има много силни очаквания, че той ще подкрепи Украйна. Точно това каза и на лидерите“, казва дипломат пред изданието. В отговор лидерите на Г-7 ясно са заявили, че са готови да помогнат, но при определени условия.

Още: Зеленски към Путин: Да се срещнем, иначе и Русия ще преживее ужасна зима (ВИДЕО)

Въпреки очевидната размяна „Украйна за Иран“, положителният резултат от срещата на върха във вторник се дължи до голяма степен на усилията на лидерите на Г-7 да спечелят благоразположението на американския президент. Изданието отбеляза, че украинският президент Володимир Зеленски също е дошъл подготвен. Един от двамата висши дипломати от ЕС заяви пред изданието, че докато се обръщал към религиозните членове на обкръжението на Тръмп, Зеленски показал на лидерите, седнали на масата на Г-7, изображение на горящата Киево-Печорска лавра, ударена от руски дрон.