Тръмп: Споразумението с Иран не е окончателно, ако не се разберем до 60 дни, се връщаме към бомбардировките (ВИДЕО)

Постигнатото споразумение за прекратяване на огъня с Иран все още не е окончателно. Това предупреди президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той бе категоричен, че Вашингтон може да поднови въздушните удари, ако не е доволен от развитието на ситуацията. На срещата на върха на Г-7 във Франция американският държавен глава подчерта, че договореността представлява по-скоро меморандум за разбирателство. По думите му ако Иран „не се държи както трябва“, Вашингтон може отново да прибегне до бомбардировки. Припомняме, че окончателното споразумение се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. Лидерите на Г-7 приветстваха примирието и настояха Иран да не развива ядрено оръжие.
„Това е меморандум за разбирателство. Ако не се осъществи в рамките на 60 дни, няма проблем, връщаме се към бомбардировките. Знаете, не искам да правя това, защото е толкова добре, толкова добре. Но, може би, ще трябва, защото никога няма да им позволим да имат ядрено оръжие“, каза той.
Trump:— Clash Report (@clashreport) June 17, 2026
It's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right, we go back to bombing.
You know, I don't want to do that, because it's so good, so good.
But, uh, we might have to, because we're never going to let them have a nuclear weapon. pic.twitter.com/mTgM5tjhL9
„Ако не спазят споразумението, а някои неща дори не са споменати в него, това е меморандум за разбирателство, но ние имаме разбиране за определени неща без да ги записваме — и, ако не спазят това, вероятно ще се върнем да ги бомбардираме, докато го спазят. Знаете ли, невероятно е какво могат да направят бомбите“, каза още Тръмп.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 17, 2026
If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement — it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it — and, uh, if they don't honor that, we'll probably go back to bombing… pic.twitter.com/G5G9dqCXRf
„Ще работим върху паралелен проект с държавите от Персийския залив, за да адресираме неядрените въпроси, като конвенционалните балистични ракети, за които ще говорим. Искам да кажа, те трябва да имат някои, защото други също имат, трябва да имаш и ти някакви.- Някой каза: „Не трябва да им даваш и една“, но аз не мисля така, не мисля, че това е умно. Отговорих им: „Е, какво ще правя, ще позволя на Саудитска Арабия да има ракети, но те да нямат? „Да, сър.“ Не работи така, знаете, не работи така, и ракетите не са проблемът — ракетите, те удрят малко място, но не взривяват планетата“, обясни още Тръмп.
Trump on Iranian missiles:— Clash Report (@clashreport) June 17, 2026
We'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues, such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support.
I mean, they have to have some, because other people have some, you… pic.twitter.com/hQRTCklrh9
Американският президент заяви, че не е доволен от действията на Израел, особено що се отнася до действията им в Ливан. „Мисля, че те биха могли да се справят по-добре, що се отнася до „Хизбула“. Не казвам, че не трябва да се защитават, казвам – когато два дрона са свалени в пустинята и падат без да причинят щети, че не е нужно да разрушавате сгради в Бейрут. Те биха могли да се държат по-добре. И, честно казано, биха могли да свършат по-добра работа – аз, аз ги обичам, като партньори те бяха страхотни, но биха могли да свършат много по-добра работа с Хизбула“, каза Тръмп.
Trump on Israel:— Clash Report (@clashreport) June 17, 2026
I think they could do better, with respect to Hezbollah. I'm not saying they shouldn't protect themselves, I'm saying — when two drones are shot into the desert and dropped harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut.
They could behave better.… pic.twitter.com/hxhIibKZII