Войната в Украйна:

Тръмп: Споразумението с Иран не е окончателно, ако не се разберем до 60 дни, се връщаме към бомбардировките (ВИДЕО)

17 юни 2026, 20:52 часа 312 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Тръмп: Споразумението с Иран не е окончателно, ако не се разберем до 60 дни, се връщаме към бомбардировките (ВИДЕО)

Постигнатото споразумение за прекратяване на огъня с Иран все още не е окончателно. Това предупреди президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той бе категоричен, че Вашингтон може да поднови въздушните удари, ако не е доволен от развитието на ситуацията. На срещата на върха на Г-7 във Франция американският държавен глава подчерта, че договореността представлява по-скоро меморандум за разбирателство. По думите му ако Иран „не се държи както трябва“, Вашингтон може отново да прибегне до бомбардировки. Припомняме, че окончателното споразумение се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. Лидерите на Г-7 приветстваха примирието и настояха Иран да не развива ядрено оръжие.

„Това е меморандум за разбирателство. Ако не се осъществи в рамките на 60 дни, няма проблем, връщаме се към бомбардировките. Знаете, не искам да правя това, защото е толкова добре, толкова добре. Но, може би, ще трябва, защото никога няма да им позволим да имат ядрено оръжие“, каза той.

„Ако не спазят споразумението, а някои неща дори не са споменати в него, това е меморандум за разбирателство, но ние имаме разбиране за определени неща без да ги записваме — и, ако не спазят това, вероятно ще се върнем да ги бомбардираме, докато го спазят. Знаете ли, невероятно е какво могат да направят бомбите“, каза още Тръмп.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Ще работим върху паралелен проект с държавите от Персийския залив, за да адресираме неядрените въпроси, като конвенционалните балистични ракети, за които ще говорим. Искам да кажа, те трябва да имат някои, защото други също имат, трябва да имаш и ти някакви.- Някой каза: „Не трябва да им даваш и една“, но аз не мисля така, не мисля, че това е умно. Отговорих им: „Е, какво ще правя, ще позволя на Саудитска Арабия да има ракети, но те да нямат? „Да, сър.“ Не работи така, знаете, не работи така, и ракетите не са проблемът — ракетите, те удрят малко място, но не взривяват планетата“, обясни още Тръмп.

Американският президент заяви, че не е доволен от действията на Израел, особено що се отнася до действията им в Ливан. „Мисля, че те биха могли да се справят по-добре, що се отнася до „Хизбула“. Не казвам, че не трябва да се защитават, казвам – когато два дрона са свалени в пустинята и падат без да причинят щети, че не е нужно да разрушавате сгради в Бейрут. Те биха могли да се държат по-добре. И, честно казано, биха могли да свършат по-добра работа – аз, аз ги обичам, като партньори те бяха страхотни, но биха могли да свършат много по-добра работа с Хизбула“, каза Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Г-7 Доналд Тръмп мирно споразумение война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес