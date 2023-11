Гаф на BBC за войната в Газа: Голяма грешка за важна израелска операция (ВИДЕО)

Израелската армия смята, че "Хамас" използва болницата, за да укрива стратегическа инфраструктура, а населението се използва като "жив щит". Белият дом подкрепи твърденията на израелския си съюзник и заяви, че "Хамас" и другата палестинска ислямистка групировка - "Ислямски джихад", има "команден и контролен център в болницата". Говорителят на Белия дом по въпросите на националната сигурност Джон Кърби определи това като "военно престъпление".

Операцията срещу лечебното заведение започна два часа след полунощ. Изричното уточнение от израелска страна е, че операцията е само срещу определен сектор на болницата:

A precise and targeted operation is being carried out against Hamas in a very specific area of the Shifa Hospital. We have soldiers trained specifically for this situation, and continue to reiterate we are ONLY at war with Hamas. We continue to do everything in our power to… pic.twitter.com/75t7YEncBk