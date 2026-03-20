"Строго отбранително": Гръцки щит над саудитските рафинерии

Управляваната от Гърция система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ прехвана в четвъртък две балистични ракети близо до саудитското пристанище Янбу в Червено море. Системата е разположена в Западна Саудитска Арабия, където гръцките сили в Саудитска Арабия (ELDYSA) са от ноември 2021 г., предаде гръцкото издание Kathimerini. Според съобщения в международни медии, първоначалната ракетна атака е била последвана от допълнителни вълни, включително пристигането на ирански дрон.

Двете балистични цели бяха прехванати почти веднага след откриването им от радара на системата, на разстояние от приблизително 150 километра, като операторите реагираха незабавно.

Сблъсъкът бележи първото потвърдено бойно прехващане от гръцка система „Пейтриът", предлагайки ценна оперативна информация след години на ограничени тестове, последното от което се проведе преди десетилетие на остров Крит.

Гръцки щит над саудитските рафинерии

Контингентът, наброяващ около 120 души, действа по двустранно споразумение за подкрепа на отбранителните способности на кралството.

Батареята „Пейтриът“ е назначена да защитава нефтените рафинерии „Самреф“ в пристанищната зона на Янбу, стратегически важен обект.

Обектът е свързан чрез тръбопровод с брега на Персийския залив на Саудитска Арабия, заобикаляйки Ормузкия проток, и следователно се очертава като потенциална иранска цел.

За Атина успешната защита на саудитската инфраструктура засилва позицията ѝ в текущите дискусии с Рияд относно модернизирането на шестте ѝ батареи „Пейтриът“, проект, който би могъл да бъде финансиран от Саудитска Арабия.

"Строго отбранително" участие на Гърция

Критиките в Гърция не закъсняха. Те дойдоха от Михалис Катринис от ПАСОК, който заяви, че наративът на правителството за неучастието на Гърция във войната е бил опроверган. Лидерът на СИРИЗА Сократис Фамелос също изрази подобни опасения.

Междувременно гръцкият премиер Кириакос Мицотакис определи случилото се по прехващане на ракетите като „строго отбранително" и част от текущо двустранно споразумение.