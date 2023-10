Гутереш отиде в подножието на Еверест, ето какво видя (ВИДЕО)

"Днес от подножието на връх Еверест лично видях ужасното въздействие на климатичната криза върху Хималаите", обясни ръководителят на ООН.

Той обърна внимание, че с повишаването на температурите топенето на ледниците се увеличава и това застрашава живота и поминъка на цели общности.

Today from the base of Mt. Everest, I saw for myself the terrible impact of the climate crisis on the Himalayas.



As temperatures rise, glacier melt increases - threatening the lives and livelihoods of entire communities.#ClimateAction can’t wait. pic.twitter.com/Ih12Qb8roi