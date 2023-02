Хакери унижиха аятолаха на Иран (ВИДЕО)

Хакерската група Едаалате Али пое отговорност за атаката. С нея, хакерите успяха да прекъснат излъчването на речта и вместо нея излъчиха собствен призив – за участие в протестите срещу режима, както и иранците да почнат да изтеглят масово парите си от местните банки.

Припомняме, че в Иран има протести вече месеци наред след трагичната смърт на 22-годишната Махса Амини.

Междувременно The Guardian публикува материал, в който посочва, че след специална руска визита през ноември, 2022 година, Иран е доставил на руснаците поне 6 военни дрона "Мохаджер", както и 12 "Шахед-191" и "Шахед-129".

Калоян Константинов: Война в Иран ще е катастрофална за целия свят (ВИДЕО)

The video that interrupted the broadcast of Iranian leader Ali Khamenei's speech. pic.twitter.com/O5FZWwEPgP