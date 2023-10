Освободените от "Хамас" американски заложнички пристигнаха в Израел (ВИДЕО и СНИМКА)

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи в изявление, че двете жени - Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан, "са освободени от терористичната организация "Хамас" и "са напът към сборен пункт във военен лагер в центъра на страната, където ги очакват членовете на техните семейства", предаде БТА.

Още: Празна маса с 200 места: Близките на заложниците с покъртителна акция в Израел (СНИМКИ)

Hamas published a video showing Judith and Natalie Raanan, who were held captive by terrorists, being handed over to the Red Cross in the Gaza Strip. pic.twitter.com/dN4MBIcglI