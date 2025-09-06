Израел бомбардира жилищна кула в Газа (ВИДЕО)

Израелската армия нанесе удар по жилищни сгради, в които живеят десетки разселени палестински семейства в град Газа, след като отправи нови заплахи за принудителна евакуация, съобщи Ал Джазира. Призивът дойде по-рано от говорителя на израелската армия полковник Авичай Адрае. Той публикува в социалните мрежи призив за евакуация на жители на град Газа в блокове 726, 727, 784, 786, по-специално в сградата Ал-Руя, добавяйки, че израелската армия ще атакува сградата в близко бъдеще поради наличието на терористична инфраструктура на „Хамас“ вътре или наблизо.

Той призова за евакуация на юг, към хуманитарната зона Ал-Маваси, в Хан Юнис, тъй като сутринта израелската армия обяви създаването на хуманитарна зона в Хан Юнис, тъй като сухопътната ѝ операция се разширява в Газа, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde.

Правителствената медийна служба на Газа отхвърли твърденията на Израел, че високите жилищни сгради се използват от "Хамас" за военни цели, допълва Ал Джазира. ОЩЕ: Израелската армия обяви, че контролира над 40% от град Газа

Първите бомбардировки

Очевидци от Газа съобщиха на Агенция Франс Прес (AFP), че Израел е разрушил многоетажна сграда в югозападната част на град Газа. Източниците я идентифицираха като кулата Суси.Бомбардировката беше потвърдена и от израелските военни, които заявиха, че „високата сграда е била използвана от терористичната организация „Хамас“. В социалните мрежи се разпространяват видеоклипове на петнадесететажната кула, която се срутва в голям облак прах след експлозии в основата ѝ, предаде още Le Monde.

Най-малко 35 души са били убити от зазоряване в Газа, включително шестима търсещи помощ, съобщиха медицински източници пред Ал Джазира. Броят на загиналите включва 25 души в град Газа, докато израелската армия продължава атаките си срещу най-големия градски център на района.

Israeli fighter jets OBLITERATE Mushtaha Tower in Gaza City.



Building was allegedly converted into ‘military infrastructure of Hamas’.



Sorry Priyanka Vadra. IDF doesn't care for your emotions. 😢 pic.twitter.com/FrWKMkNY59 — BhikuMhatre (@MumbaichaDon) September 5, 2025

Реакциите

Докато израелската армия атакува жилищни кули в град Газа, Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) заяви в изявление, че „цивилните, включително хуманитарните работници, трябва да бъдат защитени, независимо как страните са определили местоположението им. ОЩЕ: Израелски дронове пуснаха гранати на метри от миротворците на ООН

„Нападенията на израелската армия срещу цивилни райони без военна цел е много трудно да се нарекат „с нещо различно от това, което е в действителност – военни престъпления“, заяви пред „Ал Джазира“ Тоби Кадман, международен адвокат по правата на човека.