Израел бомбардира жилищна кула в Газа (ВИДЕО)

Израелската армия нанесе удар по жилищни сгради, в които живеят десетки разселени палестински семейства в град Газа, след като отправи нови заплахи за принудителна евакуация, съобщи Ал Джазира. Призивът дойде по-рано от говорителя на израелската армия полковник Авичай Адрае. Той публикува в социалните мрежи призив за евакуация на жители на град Газа в блокове 726, 727, 784, 786, по-специално в сградата Ал-Руя, добавяйки, че израелската армия ще атакува сградата в близко бъдеще поради наличието на терористична инфраструктура на „Хамас“ вътре или наблизо.
Той призова за евакуация на юг, към хуманитарната зона Ал-Маваси, в Хан Юнис, тъй като сутринта израелската армия обяви създаването на хуманитарна зона в Хан Юнис, тъй като сухопътната ѝ операция се разширява в Газа, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde.
Правителствената медийна служба на Газа отхвърли твърденията на Израел, че високите жилищни сгради се използват от "Хамас" за военни цели, допълва Ал Джазира. ОЩЕ: Израелската армия обяви, че контролира над 40% от град Газа
Първите бомбардировки
Очевидци от Газа съобщиха на Агенция Франс Прес (AFP), че Израел е разрушил многоетажна сграда в югозападната част на град Газа. Източниците я идентифицираха като кулата Суси.Бомбардировката беше потвърдена и от израелските военни, които заявиха, че „високата сграда е била използвана от терористичната организация „Хамас“. В социалните мрежи се разпространяват видеоклипове на петнадесететажната кула, която се срутва в голям облак прах след експлозии в основата ѝ, предаде още Le Monde.
Най-малко 35 души са били убити от зазоряване в Газа, включително шестима търсещи помощ, съобщиха медицински източници пред Ал Джазира. Броят на загиналите включва 25 души в град Газа, докато израелската армия продължава атаките си срещу най-големия градски център на района.
Israeli fighter jets OBLITERATE Mushtaha Tower in Gaza City.— BhikuMhatre (@MumbaichaDon) September 5, 2025
Building was allegedly converted into ‘military infrastructure of Hamas’.
Sorry Priyanka Vadra. IDF doesn't care for your emotions. 😢 pic.twitter.com/FrWKMkNY59
Реакциите
Докато израелската армия атакува жилищни кули в град Газа, Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) заяви в изявление, че „цивилните, включително хуманитарните работници, трябва да бъдат защитени, независимо как страните са определили местоположението им. ОЩЕ: Израелски дронове пуснаха гранати на метри от миротворците на ООН
„Нападенията на израелската армия срещу цивилни райони без военна цел е много трудно да се нарекат „с нещо различно от това, което е в действителност – военни престъпления“, заяви пред „Ал Джазира“ Тоби Кадман, международен адвокат по правата на човека.