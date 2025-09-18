За да няма упадък на морала, талибаните спряха безжичния интернет в една от провинициите на Афганистан - Балх. Това съобщава AP, с уточнение, че все още мобилните мрежи в провинцията работят, но ограниченията са започнали.

Правителствени институции, частният сектор и жилищните сгради са оставени без достъп до Wi-Fi. Говорител на местната власт в Балх отбеляза, че "в страната ще бъде създадена алтернатива, която да отговори на нуждите".

Твърди се, че това е инициатива на лидера на движението Хайбатуллах Ахундзада. Идеята е да се "предотвратява неморалност".

Според Amu TV, спирането на оптичния интернет вече е засегнало 13 провинции в Афганистан.

Талибаните си върнаха властта в Афганистан по време на мандата на Джо Байдън като президент на САЩ. Това събитие се превърна в огромен провал за американската външна политика, след като Съединените щати похарчиха милиарди за установяване на светска власт в страната и всичко рухна буквално за ден. Припомняме, че Русия, която също беше обявила талибаните за терористи, вече официално отмени решението си - Москва си сътрудничи все по-усилено с тях.

