И в Турция като у нас: Натиск опозиционни кметове да сменят партията си

Позната практика от България се случва и в Турция: Кметове от опозицията са подложени на натиск да преминават към управляващата партия, в противен случай ги заплашват съдебни дела и арести. Припомняме, че редица български кметове от старото ДПС на Ахмед Доган и други партии, се снимаха в знак на лоялност с лидера на ДПС - “Ново начало“ Делян Пеевски в кабинета му. Други, които отказаха, са следствени или арестувани. Лидерите на турската опозиция също твърдят, че правителството е намерило нов начин да заглуши несъгласните: оказва натиск върху кметовете и местните служители да преминат към управляващата партия.

Основната опозиция в Турция, Народнорепубликанската партия (НРП), в момента се бори с поредица от, според наблюдатели, политически мотивирани съдебни дела и арести, насочени срещу нейните кметове и лидери, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Близо 60 общини са превзети

Репресиите започнаха, след като НРП спечели значителна победа над управляващата ПСР на президента Реджеп Тайип Ердоган на местните избори през март 2024 г.

Но успоредно със съдебните дела се наблюдава нарастващ брой преминавания към ПСР, като през последните 18 месеца близо 60 общини, управлявани от опозицията, преминаха към управляващата партия.

Най-известното преминаване към друга партия беше през август, когато Йозлем Черчиоглу, кмет от НРП на Айдин, близо до югозападния курортен град Измир, премина към ПСР заедно с още пет кметове на райони, в ход, обявен от самия Ердоган.

Широка кампания за сплашване

НРП твърди, че това е част от по-широка кампания на сплашване, започнала преди година, в резултат на която поне 11 от 26-те кметове на партията в провинция Истанбул са арестувани по обвинения в

„връзки с терористи“ или „корупция“, сред които и Екрем Имамоглу, кандидатът за президент на НРП и единственият политик, за когото се смята, че е в състояние да победи Ердоган на изборите.

Снимка Getty Images

Арестът му през март предизвика най-големите улични протести в Турция от 2013 г. насам.

„Присъединете се към ПСР или ще отидете в затвора – това е посланието“, заяви лидерът на НРП Йозгюр Йозел през август, а думите му бяха повторени от Хасан Мутлу, кмет на района Байрампаша в Истанбул, който беше арестуван в средата на септември по обвинения в корупция.

„Единствената причина за ареста ми и отстраняването ми от длъжност е отказът ми да се поддам на натиска да се присъединя към ПСР“, написа той в X.

Натиск за лъжливи показания

„Кметовете знаят, че не е нужно да си извършил престъпление, за да бъдеш вкаран в затвора в Турция“, заяви вицепрезидентът на НРП Мурат Бакан.

„Те принуждават хората да дават лъжливи показания срещу тях. Някои по-силни кметове, които не се отказват лесно, оказват съпротива. Но други, от страх, се съгласяват да сменят партията си, за да не се озоват в затвора“, каза той.

„Основната мотивация на ПСР е да запази властта си и да ни лиши от възможности в местното управление, които според тях ни носят подкрепата на избирателите. Те искат да превземат колкото се може повече кметства“, добави Бакан.

Над 50 отстранени кметове през 2019 г.

Такава стратегия беше използвана след местните избори през 2019 г., когато повече от 50 кметове от прокюрдската HDP, сега DEM, бяха отстранени и заместени от назначени от държавата администратори на AKP заради предполагаеми връзки с кюрдски милитанти.

Длъжностните лица от НРП също бяха под натиск да променят състава на местните съвети, особено там, където партията имаше тясна мнозинство.

Ситки Кескин, местен съветник в Чукурова, близо до южния град Адана, чийто кмет беше вкаран в затвора през юли, каза, че служители на ПСР оказват силен натиск по време на заседанията на съвета.

„В някои райони, където кметовете са били арестувани, съветниците са били принудени да подадат оставка и да отстъпят мнозинството си на ПСР, като им позволяват да решават кой да бъде назначен за заместник-кмет“, каза той, като добави, че общинският съвет на Адана е успял да устои на този натиск.

Да се неутрализира опозицията

Политологът Синем Адар от Центъра за приложни изследвания на Турция в Берлин заяви, че целта е „да се неутрализира опозицията“.

„С тези отцепвания ПСР се опитва да създаде впечатлението, че партията все още е популярна, тъй като тези кметове напускат НРП, за да се присъединят към нея. Но популярността на ПСР постоянно спада от 2015 г. насам“, заяви тя.

Миналия месец Ердоган заяви, че онези, които са преминали в другата партия, „вярват, че ПСР е идеалната партия, която да служи на нацията“, изразявайки увереност, че ще има „още отцепници“.

Стратегията не работи

Но Бакан от НРП посочи, че стратегията „не работи. Нашата съпротива консолидира цялата опозиция“.

Адар подчерта, че „войната на няколко фронта“ срещу опозицията е малко вероятно да приключи скоро.

„ПСР е достигнала границите на капацитета си за политически реформи, затова сега прибягва до репресии. Ако се проведат свободни избори, ПСР ще има много малки шансове да спечели“, каза тя.

„Докато НРП продължава да оказва съпротива, тази конфронтация вероятно ще стане още по-сложна“, заключи Адар.