Кой има имен ден днес, 8 септември 2026 г. Честито!

На 8 септември 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Огнян, Огняна, Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомила, Богомир, Богдана, Бого, Богоя, Божил, Божо, Бона, Бонка, Бориса, Мари, Мариам, Мариела, Марийка, Мариян, Марияна. На този ден Православната църква отбелязва празника Рождество на пресвета Богородица, известен в народната традиция като Малка Богородица.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни!

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през септември 2026 г.