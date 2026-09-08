Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна, предаде bTV. Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за едногодишно бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Още: Жестоко убийство във Варна: Жена е задържана за смъртта на бебе

Тежко престъпление и следи от травми

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На адреса пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които установили, че детето е починало. Назначената съдебномедицинска експертиза показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми.

В хода на разследването органите на реда установили съпричастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето. Тя била издирена и задържана. Задържаната жена е гледала детето срещу заплащане, докато баба му е на работа.

Незабавно по случая е започнато досъдебно производство за изясняване на причините и обстоятелствата около настъпилата смърт. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, резултатите от която показали, че се касае за извършено спрямо бебето тежко криминално деяние.

След като е била привлечена в качеството ѝ на обвиняема, жената е задържана за срок до 72 часа от наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането ѝ в съда за определяне на мярка за неотклонение.

След като искането на прокуратурата за задържане под стража на 33-годишната жена е внесено за разглеждане, състав на Окръжния съд във Варна е преценил, че то е основателно и е определено тя да остане в ареста.

Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура във Варна. Изясняват се всички факти и обстоятелства около инцидента, допълват от прокуратурата.

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