PISA 2025: Как се представиха българските ученици?

Министерството на образованието и науката (МОН) ще представи данните за България от PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати, съобщиха от пресцентъра на ведомството. PISA оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области - природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност.

Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави.

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PISA се организира от 2000 г. и е едно от най-важните изследвания за развитието на образованието в света. Изследването PISA е разработено от международен екип от образователни експерти. Тестът се организира през три или четири години, като обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени по-общо, като обикновено се съчетават и с други компетентности, необходими за съвременния свят.

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PISA 2025 ще покаже до каква степен младите хора притежават компетентностите да обясняват явленията научно, да разпознават, изработват, прилагат и оценяват обяснения за разнообразни природни и технологични явления, да изработват и оценяват планове за научно изследване и критично да тълкуват научни данни и доказателства, да преценяват и оценяват начини за научно изследване на въпроси, както и критично да тълкуват и оценяват научни данни, да изследват, оценяват и използват научна информация за вземане на решения и предприемане на действия, да събират научна информация по конкретен глобален, местен или личен въпрос, свързан с науката, и да оценяват нейната достоверност, възможните ѝ недостатъци и последствията за личните и общностните решения.