Аржентина брани със зъби и нокти Фолкландските острови от енергийни и петролни компании

Аржентинското правителство обяви, че ще внесе криминални обвинения срещу енергийната компания „Навитас Петролеум“ и ръководството ѝ заради дейност на Фолкландските острови, съобщи Ройтерс. В петък ажентинския президент Хавиер Милей заяви, че ще наложи санкции срещу петролни компании, които извършват сондажи в района на британската отвъдморска територия, за която Аржентина претендира. Още: След езерото Онтарио: САЩ готвят нова позиция и потриват ръце за Фолкландските острови

Ветровете на промяната

Двете държави воюваха за островите през 1982 г. в конфликт, в който надделя Великобритания.

Настоящият аржентински президент Милей обаче засили реториката си с претенции към суверенитета над островите. В обръщение към нацията той заяви, че "ветровете на промяната" са в полза на претенциите на Аржентина към островите, окуражен от признаците, че САЩ може да преразгледат неутралната си позиция по въпроса.

От своя страна отново в петък британският министър на отбраната Уес Стрийтинг каза, че Фолкландските острови "са британски", а ангажиментът на Великобритания към тях "е абсолютен и непоклатим".

Фолкландските острови са британска задморска територия, разположена на архипелаг в южната част на Атлантическия океан, на около 483 км източно от крайбрежието на Южна Америка, 1080 км западно от британската територия Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови (скалите Шаг) и 940 км северно от остров Елефант в Южните Шетландски острови, Антарктика. Островната група е с вулканичен произход, като се отличават два по-големи острова – Западен Фолкланд и Източен Фолкланд.

Островите са обект на вековен спор между Аржентина и Великобритания. Втората окупира Фолкландските острови през януари 1833 г., а 150 години по-късно Аржентина се опитва да си върне териториите със сила. Това предизвиква хаос в коридорите на консервативното правителство на Маргарет Тачър и впоследствие довежда до военен конфликт между двете държави през 1982 г., наречен Фолкландска война. Войната е спечелена от Великобритания и островите остават нейно отвъдморско владение, но Аржентина не се отказва официално от претенциите си.

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