Индонезия празнува раждането на рядък вид носорог (ВИДЕО)

Малкото е от мъжки пол и първото бебе за майка му Далайла, както и за баща му Харапан, мъжки носорог, роден в зоологическата градина в Синсинати.

Става въпрос за един от петте вида от семейство Носорози. Характерно за него е, че това е най-малкият носорог. Обикновено е висок между 112 и 145 см.

A sanctuary in Indonesia is celebrating the birth of a Sumatran rhino, the most threatened species of rhinoceros in the world.



The healthy male calf is the first for his mother, Delilah, as well as his father, Harapan, a male rhino born at the Cincinnati Zoo, officials say. pic.twitter.com/qWiHHOtrpP