Иран и Саудитска Арабия ще възстановят дипломатическите си отношения

Преговорите са били проведени в продължение на четири дни.

Двете страни публикуваха съвместно комюнике относно сделката с Китай, който посредничи на споразумението. Китайските държавни медии не съобщиха веднага за споразумението.

След изпълнение на решението външните министри на двете нации ще се срещнат, за да подготвят размяната на посланици“, каза иранската държавна телевизия, предава още The Associated Press.

