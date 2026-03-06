Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Силен Никола Цолов се нареди пети в квалификацията за първия за сезона старт във Формула 2

06 март 2026
Българският пилот Никола Цолов зае пето място в квалификацията за първото състезание за сезон 2026 във Формула 2 в Мелбърн (Австралия). Състезателят на Campos Racing записа време 1:29.123 минути, оставайки на 0.428 секунди от най-бързата обиколка на победителя в квалификацията Дино Беганович (Швеция, DAMS Lucas Oil). Беганович записа най-доброто време - 1:28.695 минути в самия край на сесията.

Цолов даде четвърти резултат в свободната тренировка

Дебютният полпозишън за сезона сменяше притежателя си три пъти в последните секунди, но Дино Беганович си осигури първото място. Топ 3 допълниха норвежецът Мартиниус Стерншорн и ирландецът Александър Дън от отбора на Rodin Motorsport. На четвърта позиция в квалификацията, която беше прекъсвана на два пъти, се нареди мексиканският съотборник на Цолов - Ноел Леон.

В свободната тренировка, която се проведе преди това, Никола Цолов даде четвърти резултат - 1:29.668 минути, а с най-добро време беше италианецът Габриеле Мини от тима на MP Motorsport.

Първото състезание от сезона - спринтовата надпревара ще се проведе в събота, а основното състезание на "Албърт парк" предстои в неделя.

