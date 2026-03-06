Повече пари за пенсии са дадени от ДОО през 2025 г.: Ето колко са

С близо 2,5 милиарда лева повече са разходите за пенсии от Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2025 г., с около 10 процента над резултатите за 2024 г.. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към 31 декември 2025 г. възлиза на 15 155,3 млн. лв., което представлява 99,8% изпълнение на уточнения годишен план. Съпоставени с 2024 г. приходите нарастват с 2 056,0 млн. лв. Размерът на извършените разходи към 31 декември 2025 г. е 27 283,2 млн. лв., което е 99,3% от средствата по уточнения план. В сравнение с предходната година, разходите са увеличени с 2 668,2 млн. лв.

От общите разходи най-голям дял заемат тези за пенсии, които са в размер на 24 126,3 млн. лв., което е 99,7% изпълнение на уточнения годишен план. Съпоставени с предходната година те са с 2 458,5 млн. лв. повече.

Брой пенсионери и размер на средномесечната пенсия

Средномесечният брой пенсионери за 2025 г. е 2 058 008, което е с 13 251 повече (0,6%) в сравнение с 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за годината заедно с т.нар. „великденска“ и „коледна“ добавки е 976,90 лв. В сравнение с 2024 г. той е с 93,88 лв. повече (10,6%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 декември 2025 г. са в размер на 2 958,0 млн. лв., което е 96,2% от плана за годината. Спрямо предходната година отчетените разходи са с 202,9 млн. лв. повече.

Нетният размер на отчетените трансфери по консолидирания бюджет на ДОО към 31 декември 2025 г. е 12 187,8 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Снимка БГНЕС

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към 31 декември 2025 г. възлиза на 153,5 млн. лв., което представлява 110,3% изпълнение на плана за годината. Съпоставени с предходната година приходите нарастват със 17,2 млн. лв.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към 31 декември 2025 г. са в размер на 119,7 млн. лв. което е 95,9% от плана за годината. Извършените разходи са със 17,0 млн. лв. повече в сравнение с 2024 г.

Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към 31 декември 2025 г. възлиза на 3,7 млн. лв., което представлява 116,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,0 млн. лв. повече в сравнение с 2024 г.

Общо разходите към 31 декември 2025 г. са в размер на 2,6 млн. лв., което е 53,9% от плана за годината. Извършените разходи са с 0,6 млн. лв. повече спрямо година по-рано.

НОИ предоставя всеки месец информация за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

