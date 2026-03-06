Само 25 дни след ужасяващия инцидент в Милано/Кортина: Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки (ВИДЕО)

Американската скиорка Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки седмици след тежкото падане, което претърпя на Олимпийските игри в Милано/Кортина. Само 25 дни след сериозния инцидент по време на спускането в Кортина д'Ампецо 41-годишната алпийка публикува видео в профила си в Инстаграм.

В клипа олимпийската шампионка от Ванкувър 2010 прави различни упражнения, а в края на видеото дори става от инвалидната количка, с помощта на която се движи, откакто претърпя инцидента.

„Единствената ми цел е да съм здрава“

Está hecha de otra pasta 🤯@lindseyvonn vuelve a entrenar 25 días después de su grave accidente en #MilanoCortina2026 💪 pic.twitter.com/SvCMRQ0RYF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 5, 2026

„Със сигурност са тежки времена, но все пак съм благодарна... все още работя усърдно. Единствената ми цел е да съм здрава. Работя ден за ден“, написа Линдзи Вон под видеото, цитирана от ДПА.

В предстоящите седмици Вон се надява да замени инвалидната количка с патерици, а очакванията са пълното ѝ възстановяване да отнеме близо година. Впоследствие тя ще реши дали металните импланти в крака ѝ да бъдат премахнати напълно. Едва за след това е планирана нова операция, която да завърши лечението на скъсаните кръстни връзки на коляното.

Американката получи фрактура на големия пищял по време на участието си на Олимпийските игри, а травмата в коляното дойде малко преди старта в Милано/Кортина, но тя избра да се състезава въпреки нея.

ОЩЕ: "Спасиха крака ми от ампутация": Изписаха Линдзи Вон след 5 операции за две седмици