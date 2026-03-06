Ясно е какви са травмите на Малена Замфирова: има 4 счупвания, предстои ѝ сложна операция

Ясно е точно какви са травмите на младата българска звезда в сноуборда Малена Замфирова. Във вторник, 3 март, тя претърпя нелеп инцидент в Шплиндерув Млин, Чехия. Тя беше блъсната от пиян турист, който се е спускал неконтролируемо. По това време Малена се е подготвяла за стартовете от Световната купа през уикенда, като дори не е карала, а просто се е разхождала.

Малена Замфирова има две счупвания на бедрена кост, счупване на таз и лопатка

Вече е ясно и какви точно са травмите на най-добрата ни състезателка в алпийския сноуборд – тя е със счупена на две места бедрена кост, счупване на таза и лопатката на рамото. Първоначално Малена беше настанена в болница в Храдец Кралове, Чехия, където ѝ бяха направени операции, а днес, на 6 март, ѝ предстои нова сложна интервенция. 16-годишната българка вече е в Грац, Австрия, където е и една от най-добите клиники в света, що се отнася до подобни травми.

„Тя е със сериозни травми в гърба и долните крайници“

Говорителката на болницата в Храдец Кралове Луси Хануошова обясни, че Малена за кратко е била в безсъзнание. Хануошова каза още: „Тя е със сериозни травми в гърба и долните крайници. Заради това бе докарана с хеликоптер в травматологията“. Чешките власти вече са започнали разследване по случая, а бащата на Замфирова, и неин треньор, Анатоли Замфиров вече е дал показанията си пред тях.

