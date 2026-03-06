Тръмп: Няма да си губя времето със сухопътни войски в Иран. Техеран: Елате, чакаме ви

Изпращането на сухопътни войски в Иран би било "загуба на време". Това категорично заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред "Ен Би Си Нюз". "Това е загуба на време. Та те загубиха всичко. Загубиха военноморските си сили. Загубиха всичко, което можеха да загубят", каза той пред американския телевизионен канал. Помолен да коментира думи от вчера на иранския външен министър Абас Арагчи също пред Ен Би Си, че евентуална сухопътна операция срещу Ислямската република няма да постигне нищо, защото Иран е подготвен за "всякакъв развой на ситуацията, дори за морски десант", Тръмп заяви, че това са "безполезни приказки".

"Чакаме ги. Сигурни сме, че можем да им се противопоставим и че това ще бъде катастрофа за тях", бе заявил по-рано иранският външен министър.

Междувременно Шри Ланка установи днес контрол над иранския военен кораб, който вчера бе допуснат да акостира в нейни води поради повреда в двигателя. 204-членният екипаж на плавателния съд "Бушехр" бе евакуиран и отведен първо на борда на три кораба на шриланкийските военноморски сили, а след това във военно поделение край столицата Коломбо.

"Нашите военни установиха контрол над кораба, който ще бъде отведен в Тринкомале", пристанище в североизточната част на острова, заяви високопоставен представител на властите. Четирима иранци остават на борда, за да помагат на шриланкийските моряци, уточни той.

Саудитска Арабия унищожи три дрона източно от столицата Рияд, съобщи местното Министерство на отбраната.

"Безпилотните летателни средства бяха прехванати и унищожени източно от Рияд", каза говорител на ведомството. По-рано днес саудитските власти съобщиха за прехванати три ракети, летящи към авиобаза "Принц Султан" край Рияд, в която са разположени американски военнослужещи.