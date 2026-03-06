Войната в Украйна:

Пред фалит: Театрите заплашиха, че ще затворят

06 март 2026, 10:14 часа 335 прочитания 0 коментара
Пред фалит: Театрите заплашиха, че ще затворят

Театри заплашват да спрат работа заради липсата на пари. Директорите на 8 от най-големите театри в страната заплашват да спрат работа заради липса на пари.

Недоволни от държавната политика по въпроса, те настояват да се промени методиката, по която се определя държавната им субсидия и се обявяват за цялостна промяна в Закона за закрила и развитие на културата.

Директорите на Народния театър, на Сатиричния, на Младежкия, на Военния, на Софийската опера, на Оперетата, както и колегите им от Пловдив и Варна, още в средата на февруари излязоха с позиция за тежкото финансово състояние на сектора.

Още: Държавата дава пари за сценичните изкуства и обеща да не закрива театри (ВИДЕО)

Няма пари за елементарни неща

Директорът на театър "Българска армия" Мирослав Пашов заяви, че в момента само плащат заплати, а за всичко останало, от което имат нужда, подават към Министерството на културата фактури, но оттам не потвърждават плащанията.

"Няма пари не просто за нови декори, костюми и премиери – няма пари дори за хигиенни материали", заяви той, цитиран от БНР.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Може би ще предприемем определени действия, защото тук не става просто за заплати – "искаме по-високи заплати". Говорим за сектора – какво се случва с театрите. Ние просто спираме работа, няма как да стане. Обяснявам простичко: има методика, която е изградена преди много години, която казва така – на всеки лев, продаден през касата, има една таблица, която показва какво държавата субсидира към този един лев. И така се формират бюджетите на театрите. Ние сме второстепенни разпоредители на бюджета. Сиреч, ние нямаме самостоятелни сметки, от които да теглим когато си поискаме и колкото си поискаме", допълни Мирослав Пашов.

Източник: БГНЕС

Още: Мариан Бачев: Все още гасим пожари и попълваме празнините

Театрите не могат да покриват разходите си

В края на миналия месец пък актьорът и директор на Сатиричен театър "Алеко Константинов" Калин Сърменов заяви, че липсата на ясна визия, остарялата нормативна рамка и неефективното управление на средствата създават несигурност и задълбочават кризата в културните институции.

Той подчерта, че въпросът не е толкова в липсата на средства, а в тяхното управление. "Пари има. Въпросът е как тези пари се разходват и контролират", заяви той, като добави, че театрите работят с бюджетна рамка отпреди 4 години, а междувременно средствата са били допълнително намалени.

Сърменов обясни, че настоящият модел на финансиране прави невъзможно за театрите да покриват разходите си и да развиват дейността си.

Като решение той призова държавата да поеме ясна отговорност, да въведе категоризация на културните институции и да започне реален диалог със сектора.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
финансиране Пари театри театър
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес