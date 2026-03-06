Пред фалит: Театрите заплашиха, че ще затворят

Театри заплашват да спрат работа заради липсата на пари. Директорите на 8 от най-големите театри в страната заплашват да спрат работа заради липса на пари.

Недоволни от държавната политика по въпроса, те настояват да се промени методиката, по която се определя държавната им субсидия и се обявяват за цялостна промяна в Закона за закрила и развитие на културата.

Директорите на Народния театър, на Сатиричния, на Младежкия, на Военния, на Софийската опера, на Оперетата, както и колегите им от Пловдив и Варна, още в средата на февруари излязоха с позиция за тежкото финансово състояние на сектора.

Няма пари за елементарни неща

Директорът на театър "Българска армия" Мирослав Пашов заяви, че в момента само плащат заплати, а за всичко останало, от което имат нужда, подават към Министерството на културата фактури, но оттам не потвърждават плащанията.

"Няма пари не просто за нови декори, костюми и премиери – няма пари дори за хигиенни материали", заяви той, цитиран от БНР.

"Може би ще предприемем определени действия, защото тук не става просто за заплати – "искаме по-високи заплати". Говорим за сектора – какво се случва с театрите. Ние просто спираме работа, няма как да стане. Обяснявам простичко: има методика, която е изградена преди много години, която казва така – на всеки лев, продаден през касата, има една таблица, която показва какво държавата субсидира към този един лев. И така се формират бюджетите на театрите. Ние сме второстепенни разпоредители на бюджета. Сиреч, ние нямаме самостоятелни сметки, от които да теглим когато си поискаме и колкото си поискаме", допълни Мирослав Пашов.

Източник: БГНЕС

Театрите не могат да покриват разходите си

В края на миналия месец пък актьорът и директор на Сатиричен театър "Алеко Константинов" Калин Сърменов заяви, че липсата на ясна визия, остарялата нормативна рамка и неефективното управление на средствата създават несигурност и задълбочават кризата в културните институции.

Той подчерта, че въпросът не е толкова в липсата на средства, а в тяхното управление. "Пари има. Въпросът е как тези пари се разходват и контролират", заяви той, като добави, че театрите работят с бюджетна рамка отпреди 4 години, а междувременно средствата са били допълнително намалени.

Сърменов обясни, че настоящият модел на финансиране прави невъзможно за театрите да покриват разходите си и да развиват дейността си.

Като решение той призова държавата да поеме ясна отговорност, да въведе категоризация на културните институции и да започне реален диалог със сектора.