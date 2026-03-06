Прецизен удар или спящо разузнаване? Нови разкрития за фаталната атака срещу девическо училище в Иран (ВИДЕА)

Ударът от 28 февруари, който порази девическо начално училище в южния ирански град Минаб, е най-смъртоносният известен епизод с цивилни жертви, откакто САЩ и Израел атакуваха Иран. Никоя от страните все още не е поела отговорност, но доказателства, събрани от The New York Times – включително новопубликувани сателитни снимки, публикации в социалните мрежи и проверени видеоклипове – сочат, че сградата на училището е била сериозно повредена от прецизен удар. Той е бил нанесен по същото време, когато е била атакувана съседна военноморска база, управлявана от Иранската революционна гвардия.

Официалните изявления, че американските сили са атакували военноморски цели в близост до Ормузкия проток, където се намира базата, сочат, че най-вероятно те са извършили удара. На въпроса дали САЩ са извършили въздушния удар срещу училището, говорителят на Белия дом Карълайн Левит отговори през седмицата: „Доколкото ни е известно, не“. Тя добави, че Министерството на отбраната разследва случая.

New York Times analysis suggests Shajarah Tayyebeh Elementary School, which was adjacent to an IRGC base and whose destruction led to dozens of casualties, was hit by the US airforce as it was conducting strikes on the adjacent naval base. pic.twitter.com/M20IHRVpTa — Damage Control (@Dmg_Cntrl) March 5, 2026

Колко са жертвите и кой е нанесъл удара?

Точното установяване на случилото се е затруднено от липсата на видими фрагменти от оръжия и невъзможността на външни репортери да достигнат до мястото на събитието. Общият брой на жертвите все още не е потвърден от независим източник, но ирански здравни служители и държавните медии заявиха, че при удара са загинали най-малко 175 души, много от които деца. Става въпрос за началното училище „Шаджара Тайебе“.

В продължение на няколко дни след атаката американските власти нито потвърдиха, нито отрекоха отговорността си. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви на 4 март, че се води разследване. Надав Шошани, говорител на израелската армия, каза пред репортери в неделя, 1 март, че „към момента" не е наясно с никакви израелски военни операции „в този район" по това време. В свой материал The Wall Street Journal отбеляза, цитирайки анализатори, че израелските сили се концентрират върху удари по ирански военни обекти в северната част на страната, а американските сили - в южната:

Американски официални лица в публични изявления посочиха, че в деня на инцидента самолети на САЩ са провеждали операции в региона, където се намира училището.

Началното девическо училище е в малкото южно градче Минаб, на повече от 950 км от Техеран, но в близост до важния маршрут за световната търговия в лицето на Ормузкия проток. Тъй като събота е началото на иранската работна седмица, децата и учителите са били в клас по време на удара, заявиха здравни служители и иранските държавни медии.

Училището е било поразено по същото време като военноморската база

За ударите за първи път се съобщаваше в социалните мрежи малко след 11:30 ч. местно време. Анализът на тези публикации, както и на снимки и видеоклипове, заснети от свидетели в рамките на един час след ударите, потвърждава, че училището е било ударено по същото време като военноморската база. Видеоклип, локализиран от експерти по отворени данни, показва няколко големи облака дим, издигащи се от района на базата и училището (вижте видеото в материала на NYT).

JUST IN 🇮🇷🇺🇸: Analysis Suggests A U.S. Strike Likely Hit Iranian Elementary School



JUSTICE FOR THE CHILDREN!



A NYT investigation using satellite imagery, verified videos, and geolocated footage suggests the Feb. 28 strike that destroyed the Shajarah Tayyebeh elementary school… https://t.co/6CXULKnZJR pic.twitter.com/A1G78ubG0k — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 6, 2026

They told you Iranians in Iran are celebrating being bombed.



Do these screams sound like people rejoicing?



Here is a scene of the aftermath of the strike on an all-girls ELEMENTARY SCHOOL in Iran.



Death toll currently at 40.



Prayers for the people of Iran. pic.twitter.com/mE0PuSgpso — Parisa (@loveparisa) February 28, 2026

Снимки, показващи обширни щети по сградата на училището, бяха споделени от иранска правозащитна група скоро след това, а видеоклипове, публикувани от иранските медии и проверени от изданието, показват тълпи от хора, които търсят оцелели и жертви сред развалините.

Друго видео е заснето от шофьор, минаващ покрай входа на базата на Революционната гвардия. То показва емблемата на гвардейците на два входа към комплекса и табели за военноморско медицинско командване. Тъмни струи дим са се издигали от местата, където са били ударени военни сгради, сочи анализът.

Iranian Foreign Minister Araghchi:



The destroyed building is a primary school for girls in the south of Iran. It was bombed in broad daylight, when packed with young pupils.



Dozens of innocent children have been murdered at this site alone.



These crimes against the Iranian… pic.twitter.com/kJhZvhp5RJ — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

За да оценят по-пълно щетите вътре в базата и какво може да ги е причинило, от NYT са поръчали нови сателитни снимки от доставчика Planet Labs. Снимка, направена в сряда, 4 март, потвърждава хронологията. Кадрите показват, че множество прецизни удари са поразили поне шест сгради на Революционната гвардия, както и училището. Четири сгради във военноморската база са напълно разрушени, а други две имат следи от удари в центъра на покривите си, което съответства на такива прецизни удари.

На сателитните снимки се вижда, че училището и военните сгради са много близо едни до други.

New, high-res satellite imagery (right) of the Shajarah Tayyebeh school in the town in Minab, via @planet. The strike killed at least 175 people, according to local health officials and Iranian state media. Before/after. https://t.co/DekM6l3Svn pic.twitter.com/db7Rkg4aap — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 4, 2026

Училището вероятно е било "погрешно идентифицирана цел"

Уес Брайънт - анализатор по национална сигурност, служил във Военновъздушните сили на САЩ, и старши съветник по граждански щети в Пентагона - е прегледал новите сателитни снимки и е стигнал до заключението, че всички сгради, включително училището, са били поразени с „перфектни“ удари по целите. Брайънт, който е критичен към администрацията на президента Доналд Тръмп, казва, че най-вероятното обяснение е, че училището е било „погрешно идентифицирана цел“ – силите са атакували обекта, без да осъзнават, че в него може да има голям брой цивилни.

Генерал Дан Кейн, председател на Общото командване на въоръжените сили на САЩ, заяви на пресконференция на 4 март, че американските сили са провеждали удари по това време в южната част на Иран. Представената от него карта показваше, че районът, включващ Минаб, е бил цел на удари през първите 100 часа от операцията, въпреки че градът не е бил изрично посочен. На същата пресконференция Кейн потвърди, че израелските сили са действали предимно на север. Той посочи и няколко военни операции на САЩ, насочени към южните и югоизточните райони на Иран, без да споменава никакви израелски действия там.

Училището преди е било част от военноморската база

Според сателитни снимки от 2013 г., прегледани от NYT, училището в един момент е било част от военноморската база на Революционната гвардия. Пътища са водели от други части на базата до сградата на училището, която беше ударена в събота. Но към септември 2016 г., както показват сателитни кадри, същата сграда вече е била отделена и не е била свързана с базата.

Публично достъпните сателитни снимки от предишни години показват, че сградата носи белезите на училище - разполага със спортно игрище и други зони за отдих, които са били добавени с течение на времето.

„Предвид разузнавателните възможности на САЩ, те трябваше да знаят, че в близост има училище“, смята Бет Ван Шаак - бивш служител на Държавния департамент, който преподава в Центъра за човешки права и международно правосъдие на Станфордския университет.

Нарушение на международното право?

В интернет циркулират някои теории, според които за удара по училището е отговорна иранска ракета, изстреляна погрешно, но онлайн анализатори опровергаха това твърдение с мотива, че една-единствена ракета, изстреляна погрешно, не би могла да причини толкова прецизни и целенасочени щети на няколко сгради в морската база.

Американски служители твърдят, че ударът все още се разследва. Ако се потвърди, че училище "Шаджара Тайебе" е било ударено от американска бомба, вероятно ще възникне въпросът дали това е било грешка, или е било целенасочен удар въз основа на остаряла информация на разузнаването.

Янина Дил - експерт по военно право в Оксфордския университет - казва, че нападателите са били длъжни да "проверят статуса" на целите си, за да се уверят, че няма да бъдат ранени цивилни. Ако не са го направили, това може да представлява нарушение на международното право, добавя тя.