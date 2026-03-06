С извънреден полет: Прибираме още 326 българи от Дубай

Авиокомпания „Гъливеър“ ще изпълни днес специализиран полет до летище „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай, съобщават от Министерството на транспорта.

Самолетът ще излети от София в 13.30 часа и се очаква да кацне в Дубай в 19.00 часа. Оттам 326 пътници, заявили към Министерството на външните работи желание да се приберат в България, ще бъдат транспортирани до София.

Планирано е самолетът да излети от Дубай в 21.00 часа. Кацането на летище „Васил Левски“ – София се очаква около 03.30 часа на 7 март 2026 г.

