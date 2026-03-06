След като Gen Z изметоха властта, Непал се готви за премиер рапър (ВИДЕО)

След като Gen Z свалиха властта в Непал, сега страната е на прага да има премиер рапър.

Това стана ясно след обявяването на първите частични резултати от парламентарните избори в Непал, според които партията на рапъра, насочил се към политиката, Балендра Шах, води, изпреварвайки с голяма разлика останалите си съперници, включително партията на бившия министър-председател на хималайската страна Кхадга Прасад Шарма Оли.

Оли беше принуден да подаде оставка през септември след бунт на младежите от поколението Z, прераснал в насилие, предаде Ройтерс.

Рапърът-кмет

35-годишният Шах, бивш кмет на столицата Катманду, доминираше в надпреварата за премиер на Непал по време на предизборната кампания, увеличавайки популярността си в цялата страна.

Националната независима партия ("Ращрия Сватантра"), или ННП - центристката партия на Шах, основана преди 3 години, води в надпреварата в 37 едномандатни избирателни района, докато Комунистическата партия на Непал (обединена марксистко-ленинска) на сваления премиер Шарма Оли води в 3. Това сочат предварителните резултати от преброяването на гласовете, оповестени от непалската избирателна комисия.

Най-старата партия в страната - центристкият "Непалски конгрес", воден от 49-годишния Гаган Тхапа, води в 5 едномандатни избирателни района.

Според официални източници крайният изход от надпреварата се очаква да стане ясен по-късно днес или утре сутрин.

165 от общо 275 места в Камарата на представителите (долната камара на непалския парламент) се избират в едномамандатни избирателни райони (мажоритарно), а останалите 110 - от многомандатни пропорционално представените партийни листи, предаде БТА.

По време на предизборната си кампания Шах привлече голям брой привърженици, успявайки да се свърже с младите избиратели, които настояваха за промяна. Той се изправи срещу 74-годишния Оли в родния му район, попадащ в рамките на едномандатния избирателен район "Джапа, на границата с Индия.

Трудностите на Непал

30-милионният Непал, разположен между Китай и Индия, от десетилетия страда от политическа нестабилност, която се отразява негативно на предимно аграрната икономика и повишава безработицата – структурни проблеми, утежнени още повече от ширещата се корупция.

Дълго тлеещото недоволство избухна през септември и прерасна в улични демонстрации, предизвикани от налагането на забрана върху достъпа до социални мрежи.

Това накара хиляди хора да излязат по улиците и доведе до сблъсъци и жертви, което принуди Оли да подаде оставка.