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Румъния вдигна военните си самолети в небето: Причината ще ви изненада

19 юли 2026, 18:52 часа 351 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Румъния вдигна военните си самолети в небето: Причината ще ви изненада

Военни самолети на румънските ВВС прелетяха по време на демонстрация за Деня на румънската авиация и военновъздушните сили в северната ни съседка Румъния, предаде румънската информационна агенция Agerpres.  Празникът беше отбелязан в неделя с военна церемония, организирана пред Паметника на героите на въздуха на площад „Авиаторилор“, в която от името на правителството участваха вицепремиерът Оана Георгиу и държавният секретар в канцеларията на министър председателя Драгош Хотя, пише още румънската медия. 

Кои самолети участваха в проявата?

В демонстрацията са участвали самолетите на Eurofighter Typhoon на италианските и британските ВВС, както и самолети Extra 300, принадлежащи на румънския аероклуб.

Кои самолети участваха в проявата?

В демонстрацията са участвали самолетите на Eurofighter Typhoon на италианските и британските ВВС, както и самолети Extra 300, принадлежащи на румънския аероклуб.

Румъния често вдига самолетите си заради дронове

Покрай войната в Украйна румънската авиация е принудена да вдига изтребителите си, за да се справи с руските дронове, навлезли във въздушното й пространство. 

Припомняме, че наскоро руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, който се намира недалеч от река Дунав и съответно от границата с Украйна. Това окончателно беше потвърдено от румънския президент Никушор Дан - включително с цитат на заключенията на официалното разследване.

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Румъния военни самолети руски дронове Румъния Eurofighter Typhoon
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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