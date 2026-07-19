Истината за дигиталното евро: Защо слагат лимит от 3000 евро и какво се случва с кеша ни?

Около темата за дигиталното евро се появиха много теории на конспирацията и чисто информационен шум. Какво представлява всъщност този мащабен финансов проект на Европейския съюз, който в момента се подготвя много внимателно зад кулисите, и как той ще се отрази на обикновените граждани.

Дигиталното евро няма да е нова валута. Това ще бъдат същите евробанкноти и монети, които познаваме, но в изцяло електронен формат, издавани директно от Европейската централна банка (ЕЦБ).

За разлика от криптовалутите (като биткойн), дигиталното евро не е спекулативен актив. Стойността му винаги ще бъде фиксирана 1:1 с физическото евро. То не се влияе от пазарните колебания.

Дигиталното евро ще е просто още един допълнителен начин за разплащане, от който европейските граждани могат да се възползват при желание.

Ще замени ли парите в брой?

Категорично НЕ. И това е най-важният факт, който трябва да се отбележи.

ЕЦБ и Европейската комисия многократно вече декларираха, че дигиталното евро е създадено да допълва парите в брой, а не да ги измества. Физическите банкноти и монети ще останат законно платежно средство, както досега.

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Защо тогава е необходим този проект?

В момента европейският пазар на електронни плащания е почти изцяло зависим от американските корпорации (Visa и Mastercard). Ако утре възникне геополитически конфликт или технически срив в техните системи, плащанията в Европа могат да бъдат блокирани. Дигиталното евро ще позволи на Европа да има своята независима европейска алтернатива.

Кога ще бъде прието дигиталното евро?

Проектът се движи по строг график. През октомври 2025 г. приключи т.нар. "подготвителна фаза". През юли 2026 г. ЕЦБ официално обяви избраните 36 големи доставчици на платежни услуги, които се включват в първите реални технически тестове и пилотни програми на системата. Очаква се около края на 2026 г. лидерите на ЕС да приемат финалните регулации и правила за защита на личните данни.

Тестове

След това през 2027 г. ще стартира широка пилотна програма. Предвижда се да се направят мащабни тестове "на терен" с реални потребители и търговци.

ЕЦБ е направила строг подбор на компаниите, които ще се ангажират да тестват как работи дигиталното евро. Избрани са 36 организации, разделени в няколко основни групи, за да се покрият всички възможни сценарии на плащане:

Търговски банки - г олеми европейски банкови групи (като BNP Paribas, Deutsche Bank и др.) ще тестват как дигиталното евро ще се интегрира в стандартното онлайн банкиране;

олеми европейски банкови групи (като BNP Paribas, Deutsche Bank и др.) ще тестват как дигиталното евро ще се интегрира в стандартното онлайн банкиране; Финтех компании и платежни институции - Иновативни дигитални платформи, които разработват софтуерни решения за незабавни плащания;

Иновативни дигитални платформи, които разработват софтуерни решения за незабавни плащания; Оператори на банкомати и картови схеми - к артови процесори ще проучват как дигиталното евро може да се използва физически на терминал в магазина или за теглене/депозиране;

артови процесори ще проучват как дигиталното евро може да се използва физически на терминал в магазина или за теглене/депозиране; Търговски асоциации - големи супермаркети и онлайн търговци ще тестват новата валута, за да се гарантира, че за бизнеса ще е лесно и евтино въвеждането й.

Кога ще бъде внедрено

Официалният старт е планиран за 2029 - 2030 г. Ако тестовете са успешни, дигиталното евро ще бъде официално пуснато и ще стане достъпно в дигиталните портфейли на гражданите.

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Как ще работи на практика за обикновения човек?

Дигиталното евро ще е безплатно и ще е достъпно за всички. Всеки гражданин на еврозоната ще има право на безплатен дигитален портфейл за дигитално евро, достъпен през приложението на неговата търговска банка или специално приложение на ЕЦБ.

С него ще можете да се разплащате дори без интернет връзка – например при срив на мрежата или ако се намирате на място без наличие на интернет, примерно в планината. Парите ще се прехвърлят от телефон на телефон чрез Bluetooth или NFC технология, което гарантира пълна анонимност за трансакцията (данните не преминават през интернет).

Лимит на сумата

Предвижда се, за да не се изпразнят търговските банки (ако в криза всички решат да си прехвърлят парите в свръхсигурната ЕЦБ), да има таван на сумата, която един човек може да държи в дигитални евра. Обсъжда се лимит от около 3000 евро. Ако ви преведат повече, горницата автоматично ще отива в стандартната ви банкова сметка.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI