Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Доклад на ООН: Цената на здравословното хранене се е увеличила

19 юли 2026, 18:36 часа 468 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Доклад на ООН: Цената на здравословното хранене се е увеличила

В световен мащаб средната цена на здравословното хранене се е увеличила до 4,46 долара на човек на ден през 2024 г., докато 2,6 милиарда души не са могли да си го позволят. В страните с ниски доходи този брой е нараснал от 464 милиона през 2019 г. до 545 милиона през 2024 г., сочи Докладът „Състоянието на продоволствената сигурност и храненето в света“ (SOFI) на ООН, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Очаква се той да бъде представен във вторинк на изданието за 2026 г. по време на специално събитие на 30-ата сесия на Комитета по земеделие (COAG) в Червената зала в централата на ФАО в Рим, Италия, съобщи Организация по прехрана и земеделие на ООН. ОЩЕ: Може ли само диетата да помогне за подобряване на нивата на холестерола?

Гладът по света

Около 673 милиона души – 8% от световното население – са били изправени пред глад през 2024 г., като прогнозите показват, че 512 милиона души ще бъдат хронично недохранени до 2030 г., близо 60% от тях в Африка.

Скритите разходи на световната хранителна система възлизат на 12 трилиона долара годишно, като 70% от тях са свързани с нездравословно хранене. ОЩЕ: Опровергаване на митовете: Младите не искат деца и се страхуват от брака?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Глад ООН здравословно хранене доклад
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес