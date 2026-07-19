Доклад на ООН: Цената на здравословното хранене се е увеличила

В световен мащаб средната цена на здравословното хранене се е увеличила до 4,46 долара на човек на ден през 2024 г., докато 2,6 милиарда души не са могли да си го позволят. В страните с ниски доходи този брой е нараснал от 464 милиона през 2019 г. до 545 милиона през 2024 г., сочи Докладът „Състоянието на продоволствената сигурност и храненето в света“ (SOFI) на ООН, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Очаква се той да бъде представен във вторинк на изданието за 2026 г. по време на специално събитие на 30-ата сесия на Комитета по земеделие (COAG) в Червената зала в централата на ФАО в Рим, Италия, съобщи Организация по прехрана и земеделие на ООН. ОЩЕ: Може ли само диетата да помогне за подобряване на нивата на холестерола?

Гладът по света

Около 673 милиона души – 8% от световното население – са били изправени пред глад през 2024 г., като прогнозите показват, че 512 милиона души ще бъдат хронично недохранени до 2030 г., близо 60% от тях в Африка.

Скритите разходи на световната хранителна система възлизат на 12 трилиона долара годишно, като 70% от тях са свързани с нездравословно хранене. ОЩЕ: Опровергаване на митовете: Младите не искат деца и се страхуват от брака?