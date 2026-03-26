Иран: Подкрепата на Путин ни вдъхновява във войната със САЩ

26 март 2026, 22:35 часа
Снимка: kremlin.ru
Иранският президент Масуд Пезешкиан благодари на руските власти и руския народ и конкретно на Владимир Путин за подкрепата им във войната с Израел и САЩ. Направи го преди часове в социалната мрежа Х като постът му дори бе на чист руски език. По думите му тази подкрепа е истинско вдъхновение за иранците и ще скрепи Русия и Иран с още по-тесни връзки.

"Съобщенията на президента Путин и подкрепата на руския народ ни вдъхновяват в тази война. Съпротивата и смелостта на иранския народ обещават нови връзки, които ще гарантират сигурността на Източна Азия със страните от региона. От името на иранския народ благодаря на правителството и народа на Русия", пише Пезешкиан.

Междувременно CNN, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Иран активно се готви за евентуална американска операция за превземане на остров Харг като минира бреговата линия и разполага допълнителни преносими ракетно-зенитни комплекси.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Владимир Путин война Иран Масуд Пезешкиан
