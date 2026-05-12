Мицкоски се инати: Готов е на труден път за ЕС, но не и да впише българите

Избираме по-труден път към ЕС, защото достойнството няма цена. Правителството, което ръководя, има различен подход в сравнение с предишното правителство. Оценяваме, че няма по-кратък път. Тоест има, но този по-кратък път има своите предизвикателства. Най-често тези предизвикателства са унижения И затова казваме: ако трябва да вървим по-трудния път, ще вървим по-трудния път", каза македонският министър-председател Християн Мицкоски след като България,Брюксел, а и опозицията в собствената му страна заявиха, че единственият път за ЕС е вписване на българите в македонската конституция и това не е двустранен въпрос, а част от преговорната рамка, става ясно от материал на press24.mk.

Мицкоски продължава да играе с националистическите чувства на своите граждани, подчертавайки, че по-кратките пътища често носят със себе си предизвикателства, които застрашават достойнството на държавата и гражданите.

Въпреки че той е основната причина за забавянето към ЕС, Мицкоски добавя, че разочарованието на гражданите от дългия процес е налице, но подкрепата за ЕС трябва да остане постоянна.

Какво каза България на Северна Македония?

Припомняме, че по-рано министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски реагира на изявлението, направено от Брюксел от новата му българска колежка Весислава Петрова-Чамова. Тя заяви, че се е срещнала с Муцунски в Брюксел и е информирала северномакедонския си партньор за непроменената позиция на България - Северна Македония да спазва преговорната рамка с ЕС от 2022 г. Той отрича да е имало среща между тях, а едноминутен разговор. Според опозицията обаче няма значение дали срещата е била формална или неформална. "Посланието, което Муцунски е получил от Петрова-Чамова е ясно - че България има ясно изразена позиция, която от 2022 г. не е двустранна, а е въпрос на обсъждане между ЕС и страната кандидат, и че ако не изпълни задълженията си, Северна Македония може да загуби възможността да бъде част от разширяването през следващите години", написа лидерът на македонската опозиционна партия СДСМ Венко Фирипче в платформата Х.