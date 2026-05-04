9 май - Ден на европейското кино: България гледа филмите на Европа

Европейското кино винаги е било тихият преводач между културите. На 9 май – Деня на Европа – си струва да си припомним как един френски поглед, един италиански жест или една източноевропейска тъга могат да бъдат разбрани без превод. От филмите на Федерико Фелини до световете на Ингмар Бергман и чувствителността на Кшищоф Кешловски, Европа разказва себе си – различна, но разпознаваема.

Това кино не търси ефект, а смисъл. То не крещи, а настоява тихо – че човекът от другата страна на границата не е чужд, а просто непознат. В неговите истории езиците са много, но мълчанието е общо, а емоцията – споделена. И може би точно затова европейското кино остава нужно – защото ни учи да слушаме. А в свят, който често говори на висок глас, това е ценно качество.

На 9 май 2026 (събота), по повод Деня на Европа, бюрото на програма "Творческа Европа МЕДИА" в България съвместно с кината: "Влайкова", "Дом на киното", "Евро синема", "G8", "Одеон", "Каза Либри" – София, "LUCKY Дом на киното" – Пловдив, Фестивален и конгресен център – Варна, "Palace" – Велико Търново, "Петър Слабаков" – Каварна, "Латона" - Силистра, Попово, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък. "Арабелла" - Шумен, Разград, "Икар" – Добрич и с любезното съдействие на община Бургас в Културен център "Морско казино", ви канят на кино - Европейско кино!

Общо 23 български и европейски филма са избрани от киносалоните в София и страната, и ще бъдат показани през целия ден за радост на родители и деца.

Ето и част от заглавията:

"Шопен - соната в Париж" (реж. Михал Квечински)

"Двама прокурори" (реж. Сергей Лозница)

"Звукът на любовта" (реж. Ева Либертад)

"Обикновен инцидент" (реж. Джафар Панахи)

"Магията на гората" (реж. Венсан Мюние)

'Отражения №3" (реж. Кристиан Пецолд)

и анимациите:

"Анджело в омагьосаната гора" (реж. Алексис Дюкорд)

"Пакостливите духчета" (реж. Али Самади Ахади)

"Уилоу и вълшебната гора" (реж. Майк Марцук)

"Училището на магическите животни 4" (реж. Грегор Шницлер) и др.

Във Велико Търново кино Palace и кината в Шумен, Силистра, Разград, Горна Свищов Казанлък, Попово, Добрич предлагат филми за деца на специални ниски цени, а в Бургас прожекциите са с вход свободен.

Инициативата, която има за цел да постави фокус върху многообразието на европейското кино именно в деня на Европа, се провежда за пети път в България, като тази година участващите киносалони са 19.

Билети могат да бъдат закупени на касите на кината, в Бургас входът е свободен. Пълната програма на кината можете да намерите https://creativeeurope.bg/evropeisko-kino-v-denya-na-evropa-2026