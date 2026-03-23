Тръмп даде задна: Отлага ударите по Иран, за които ултиматумът изтича

Довечера, 23 март, около два часа след полунощ българско време, изтича ултиматумът, който даде американският президент Доналд Тръмп на Иран да отвори за движение за товарни кораби стратегическия Ормузки проток. В противен случай той заплаши, че САЩ ще "унищожат" иранските електроцентрали. Заканата звучеше доста заплашително, тъй като снощи в интервю за израелската телевизия "Канал 13" той заяви: "Скоро ще разберете какво ще се случи с ултиматума за електроцентралите – резултатът ще бъде много добър. Ще има пълно унищожение на Иран и всичко ще се нареди перфектно".

Изненадващо обаче Тръмп изглежда е променил мнението си, защото преди минути обяви в своята социална мрежа Truth Social, че от администрацията му са провели "добри и продуктивни" разговори с Техеран. Съобщението му гласи, че ще нареди на армията да отложи военните удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура с пет дни.

Дали е повлияла ответната закана на Корпуса на гвардейците на ислямската революция не е известно, но припомняме, че от силовата структура, която явно в момента взема важните решения в Иран, отговориха, че ако САЩ осъществят ударите, ще има ответен ирански удар и той ще включва не само пълен блокаж на Ормузкия проток, докато повредените електроцентрали не бъдат възстановени, но и удари по енергийната, ИТ и обезсоляващата инфраструктура в региона - както в Израел, така и по съоръжения в съседните държави в Персийския залив, снабдяващи американските военни бази.

Така или иначе тонът в поста на Тръмп е променен и съобщението гласи:

"С удоволствие съобщавам, че Съединените американски щати и Иран проведоха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно пълното и цялостно разрешаване на нашите враждебни действия в Близкия изток. Въз основа на характера и тона на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, инструктирах Министерството на отбраната да отложи всички военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, в зависимост от успеха на текущите срещи и дискусии. Благодаря ви за вниманието по този въпрос!"

Мигновена реакция на пазарите

Американо-израелската война срещу Иран навлиза в четвъртата си седмица и оказа значително влияние върху световните пазари – цените на петрола и природния газ скочиха рязко именно заради ситуацията с Ормузкия проток, откъдето минава значителна част от глобалния износ на петрол.

След новината за отлагането на ударите обаче пазарите реагираха с облекчение – фондовите индекси се повишиха, а цените на петрола отчетоха рязък спад, което сигнализира за временно намаляване на напрежението. Доларът се търгуваше по-високо спрямо повечето други валути до появата на новината, което изпрати еврото нагоре с над 1% до 1,158 долара спрямо 1,487 долара по-рано. Индексът на долара падна с 0,3%, след като по-рано показа ръст от 0,6%.

Иран отрича

От външното министерство на Иран заявяват обаче, че никакви преговори не се водят. Изявлението е пред руската информационна агенция ТАСС.