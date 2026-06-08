Иран удари Израел с ракети, Тръмп забрани на Нетаняху да отговаря (ВИДЕА)

Иран изстреля ракети по Израел. Това е първата атака след прекратяването на огъня между двете държави на 8 април. Израел от своя страна временно затвори летище Бен Гурион в Тел Авив. Жителите на няколко квартала бяха посъветвани да се укрият. Междувременно израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, който има забрана да стъпва във Франция и Испания заради крайните си възгледи, написа във Facebook: "Техеран трябва да гори тази вечер!".

Техеран трябва да гори тази вечер!

Iran launched missiles toward northern Israel tonight, with the Israeli military reporting four missiles were fired and intercepted by air defenses. The attack marks the first direct Iranian missile strike on Israel since the April ceasefire. #Iran pic.twitter.com/JWpBYDyMCt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 7, 2026

Преди иранския удар, Израел удари щаб на "Хизбула" в квартал "Дахия" в южната част на ливанската столица Бейрут. Израелските отбранителни сили заявиха, че групата е координирала атаки срещу Израел от този команден пункт. Ударът срещу Бейрут е бил в отговор на обстрела на Северен Израел от "Хизбула" на 7 юни.

Ливанските медии съобщиха, че при удара са убити двама души и са ранени 17 други.

След това иранските власти заплашиха с по-нататъшни удари срещу Израел и американски бази в Близкия изток. "Те не спазват прекратяването на огъня, нито принципите на диалога. С морската блокада и нарушаването на споразумението за Ливан те демонстрираха, че разбират само езика на силата", пише председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф в X.

Според Axios, администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е била уведомена предварително за планирания удар.

В началото на юни Израел и Ливан се споразумяха за прекратяване на огъня. "Ще се обадя на Нетаняху сега и ще му кажа да не атакува Иран в отговор", каза Доналд Тръмп пред журналиста от Axios Барак Равид. Информацията, че Тръмп е притиснал Нетаняху да не отвръща, се потвърждава и от опозиционния израелски телевизионен канал N12, като първоначално Нетаняху не е искал да се съобрази, но е отстъпил.

Междувременно високопоставен ирански служител заяви пред "Ройтерс", че всички американски военни бази в региона ще бъдат считани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува.