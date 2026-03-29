Иран заплаши да атакува американските университети в Близкия изток, предаде Франс прес и БТА. Посланието бе разпространено от иранската новинарска агенция Фарс, която е тясно свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Иран отправи тази заплаха, след като по-рано съобщи за разрушаването на два университета при израелско-американски атаки, отбелязва АФП. Още: Иран полека лека отваря Ормузкия проток, само че за пакистански кораби

Иран отвръща на удара

Снимка: Getty images

"Ако правителството на САЩ иска (американските) университети в региона да избегнат ответни удари... то трябва да осъди бомбардирането на (ирански висши учебни заведения) в официално изявление преди обяд в понеделник, 30 март", даде да се разбере Корпусът, който е военна опора на режима в Техеран.

Експлозии разтърсиха Техеран в нощта на петък срещу събота след удари, засегнали най-вече Университета за науки и технологии в североизточната част на иранската столица, посочва АФП. При атаката са били нанесени щети на сгради, но не са пострадали хора, според местни медии.

Припомняме, че йеменските хути, подкрепящи Иран, потвърдиха, че са готови да се намесят военно. Условието е обаче - ако други държави се присъединят към САЩ и Израел във войната им срещу Иран, или ако Червено море бъде използвано за атаки срещу Ислямската република, съобщава "Ройтерс".

"Потвърждаваме, че държим пръстите си на спусъка за пряка военна намеса", ако нови съюзи се присъединят към Вашингтон и Израел срещу Иран и неговите съюзници или ако Червено море бъде използвано за "враждебни операции" срещу Иран, заяви военният говорител на групировката Яхя Сари в телевизионно обръщение.

Сари също така каза, че хутите са готови да действат, ако "ескалацията срещу Иран и оста на съпротивата" продължи, но не каза каква форма ще приеме евентуална намеса.

