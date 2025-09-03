Испания: Европа се провали с отговора си на конфликта в Газа

Европа се провали с отговора си на конфликта в Ивицата Газа, заяви испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Пи Ей Медия и ДПА. Санчес каза това в интервю за в. "Гардиън" преди среща с британския премиер Киър Стармър в Лондон.

Пред британското издание испанският премиер заяви, че конфликтът в Газа е "една от най-тъмните страници на международните отношения през XXI век".

"Това е провал. Абсолютно. Също така, реалността е такава, че в рамките на ЕС има разделение между страните, що се отнася до начина, по който следва да се окаже въздействие върху Израел", каза още Санчес.

"Смятам, че е неприемливо и че не можем да отлагаме повече, ако искаме да увеличим доверието в нас, когато става дума за други кризи, като например тази в Украйна", поясни испанският лидер.

В понеделник британският външен министър Дейвид Лами каза в британския парламент, че Обединеното кралство все още планира да признае палестинска държава този месец, подобно на Испания и други европейски страни.

