Израел се готви да хвърли зад решетките Грета Тунберг за тероризъм

Шведската климатична активистка Грета Тунберг обяви на пресконференция в Барселона, че възнамерява да пробие блокадата на Ивицата Газа. Към нея се очаква да се присъединят десетки кораби с пропалестински активисти като част от т.нар. "Глобална флотилия". Те ще отплават от пристанища на Средиземно море, както и от Тунис на 4 септември. Акцията ще е символичен протест срещу войната, хуманитарната криза и глада в Газа. В интервю за AFP тя коментира, че държавите не правят достатъчно и предават не само палестинците, но и цялото човечество.

Намеренията на Тунберг обаче предизвикаха Израел да обяви, че ще направи всичко възможно да я задържи заради тероризъм. Световни издания отбелязват, че израелските министри изготвят планове за задържането й в условия на "терористично ниво" и да я поставят в затвор с максимални мерки за сигурност, за да обезкуражат други подобни инициативи в бъдеще.

