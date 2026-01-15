Истинска зима: Гмуркаш се в снега със скок от висок етаж (ВИДЕО)

Зимата е в разгара си - студ, поледици, но все още в България снегът не е чак толкова много. В Руската федерация обаче не е така - видеокадри от Камчатка го показват. Там неизвестна луда глава реши да демонстрира що е то зима и що е то сняг - мъжът излезе от апартамента си, който е на висок етаж, като скочи през прозореца директно в преспите.

🌨️ A resident of Kamchatka left his home through the… window, jumping into a huge snowdrift



The region has been buried under snow. Locals joke that this is what going to the store looks like now. pic.twitter.com/3gBIiDiWJK — NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026

Още: Бялата смърт: Какво се случва с организма ни при измръзване и има ли връщане назад?

Интересното е, че в Камчатка в момента не е чак толкова студено - прогнозата за 15 януари за там е за средна температура минус 7 градуса по Целзий. Но в следващите два-три дни предстои доста рязък спад на температурите - минус 18 градуса още утре, а в понеделник, 19 януари, вече и до минус 26 градуса.

Още: Сняг разпусна училищата в Истанбул, отменени са полети (ВИДЕО)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив