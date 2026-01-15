Лайфстайл:

15 януари 2026, 06:56 часа 531 прочитания 0 коментара
Истинска зима: Гмуркаш се в снега със скок от висок етаж (ВИДЕО)

Зимата е в разгара си - студ, поледици, но все още в България снегът не е чак толкова много. В Руската федерация обаче не е така - видеокадри от Камчатка го показват. Там неизвестна луда глава реши да демонстрира що е то зима и що е то сняг - мъжът излезе от апартамента си, който е на висок етаж, като скочи през прозореца директно в преспите.

Интересното е, че в Камчатка в момента не е чак толкова студено - прогнозата за 15 януари за там е за средна температура минус 7 градуса по Целзий. Но в следващите два-три дни предстои доста рязък спад на температурите - минус 18 градуса още утре, а в понеделник, 19 януари, вече и до минус 26 градуса.

Ивайло Ачев
