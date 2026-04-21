Историческа промяна: Япония разхлабва забраната за износ на оръжие

Япония ще облекчи правилата си за износ на оръжие, които са в сила от десетилетия, обяви японското правителство, цитирано от Франс прес. Това е историческа промяна, която отваря пътя за продажба на оръжие в чужбина от азиатската държава, която от 1945 г. насам се отличава с дълбоко пацифистка традиция.

Това фактическо отказване от политиката на самоограничаване на износа на оръжия, която Япония си беше наложила, бележи излизането на архипелага на международния пазар на отбранителната индустрия.

"Благодарение на тази частична ревизия на "трите принципа" относно трансфера на отбранително оборудване и технологии и свързаните с тях правила, вече е възможно, по принцип, да се разреши трансферът на отбранително оборудване, включително на всички готови продукти", заяви пред медиите говорителят на японското правителство Минору Кихара, цитиран от БТА.

Тази промяна е била одобрена от правителството и Съвета за национална сигурност.

Министър-председателката Санае Такаичи, известна с ултранационалистическите си позиции, твърди, че тази промяна ще позволи на страната да укрепи националната си отбрана, като същевременно стимулира националната оръжейна промишленост, за да я превърне в двигател на икономическия растеж.