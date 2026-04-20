Мощно земетресение разтърси Япония (ВИДЕA)

Земетресение с магнитуд от 7.4 по Рихтер разлюля североизточното крайбрежие на Япония, съобщи Японската метеорологична служба. Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил със сила 7.3 и е станал на дълбочина 13 километра.
Издадено е предупреждение за цунами в префектура Ивате и части от Хокайдо с очакване за вълни, високи до три метра.
Жителите в райони, където са издадени предупреждения за цунами, трябва незабавно да се евакуират на по-високи места или по-безопасни места, като например евакуационни сгради“, заяви японският премиер Сани Такаичи.
Настоящото предупреждение за цунами представлява втората най-висока степен на тревога в националната система за ранно известяване.
Спряно е движението на влаковете стрела по линията между столицата Токио и северния град Аомори.
Depremin derinliğinin düşük olduğu bu yüzden çok şiddetli olduğu söyleniyor
