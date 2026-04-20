20 април 2026, 12:56 часа 476 прочитания 0 коментара
Мощно земетресение разтърси Япония (ВИДЕA)

Земетресение с магнитуд от 7.4 по Рихтер разлюля североизточното крайбрежие на Япония, съобщи Японската метеорологична служба. Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил със сила 7.3 и е станал на дълбочина 13 километра.

Издадено е предупреждение за цунами в префектура Ивате и части от Хокайдо с очакване за вълни, високи до три метра.

Жителите в райони, където са издадени предупреждения за цунами, трябва незабавно да се евакуират на по-високи места или по-безопасни места, като например евакуационни сгради“, заяви японският премиер Сани Такаичи.

Настоящото предупреждение за цунами представлява втората най-висока степен на тревога в националната система за ранно известяване.

Спряно е движението на влаковете стрела по линията между столицата Токио и северния град Аомори.

Виолета Иванова Отговорен редактор
