Из тунелите на „Хамас“: Извадиха телата на петима заложници в Газа (ВИДЕО)

Първите две тела са открити на 13 декември, а три дни по-късно другите три. Телата бяха върнати обратно в Израел. ОЩЕ: Един от най-кървавите дни от началото на войната в Близкия изток: Колко са убитите?

In a centralized intelligence effort, IDF troops located and recovered the bodies of 5 hostages—abducted during the October 7 Massacre—and brought them back to Israel:



🕯️WO Ziv Dado

🕯️SGT Ron Sherman

🕯️CPL Nik Beizer

🕯️Eden Zacharia

🕯️Elia Toledano



May their memory be a… pic.twitter.com/tq1UlLo8Z2