Израел е готов за "изненадваща война". Иран задържа 25 000 протестиращи: за някои - милост, за други - смърт

Израелската армия обяви, че е готова да активира "безпрецедентна по мащаб офанзивна способност" срещу всякакви опити да се нанесе вреда на Израел. Отбранителните сили на страната (IDF/ЦАХАЛ) също се подготвят за възможността от "изненадваща война", заяви на 19 януари началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Еял Замир. "Подготвени сме за пълномащабна отбрана при всякакъв сценарий", каза той и добави, че уроците от 12-дневната война с Иран през юни 2025 г. били приложени на практика в армията.

По време на посещение в Командването на вътрешния фронт Замир заяви, че има „заплахи от много фронтове". Това е явен намек за Иран на фона на продължаващите протести в Ислямската република - най-големия враг на Израел, уточнява The Times of Israel.

„Предвид мащаба на многофронтовите заплахи за държавата Израел, Командването на вътрешния фронт е в състояние на отбрана, компетентно и обучено е и е в състояние на висока готовност. Командването е готово по всяко време да използва широк спектър от способности, за да се справи с атака срещу гражданския вътрешен фронт и да спаси човешки животи“, доълни ръководителят на генщаба.

Протестите в Иран: Уж без екзекуции, но няма как да се помилват всички

Иранският президент Масуд Пезешкиан, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф и председателят на съдебната власт Голам Хосеин Мохсени Еджеи междувременно заговориха за снизходителност към протестиращите в страната. Те обаче продължават да подкрепят обичайния твърд подход на режима към демонстрантите, включително екзекуции. Властта на аятоласите в Иран обвинява Израел и САЩ за протестите, избухнали на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на местната валута. Търговските стачки от първите дни бързо прераснаха в многонационално недоволство срещу режима, посрещнато с куршуми и кръв от силите за сигурност. Независими оценки сочат, че има между 12 000 и 16 500 жертви, ако не и повече, както и стотици хиляди ранени: Иранци без очи, отказват им преливане на кръв: Лекари с данни за феноменален брой убити и ранени протестиращи.

Пезешкиан, Галибаф и Еджеи призоваха за „ислямско състрадание и снизходителност към онези, които са били измамени и не са играли основна роля в терористични инциденти“. В съвместна декларация на 19 януари те посочват, че всички протестиращи трябва да бъдат помилвани, а протестите продължават да се наричат „терористични инциденти“, което отразява характеристиката на режима за протестиращите като „бунтовници“ и „въоръжени терористи, подкрепяни от чужбина“.

Съдебната власт все пак обяви, че ще наложи присъди, равностойни на "мохарабе" – вражда срещу Бога, които носят наказание смърт за протестиращите, считани за „терористи“. Американската правозащитна организация HRANA съобщи, че иранските сили за сигурност са арестували най-малко 24 669 души към 19 януари.

Режимът не може да задържи близо 25 000 души и почти сигурно ще трябва да освободи хиляди, да издаде доживотни присъди и да екзекутира други, твърди американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Върховният лидер Али Хаменей помилва повече от 22 000 задържани, а съдебната власт осъди на смърт най-малко 25 протестиращи и екзекутира най-малко 7 демонстранти след протестите, предизвикани от смъртта на кюрдката Махса Амини през 2022 г. Не е изненадващо, че Пезешкиан, Галибаф и Еджеи дадоха знак за „снизходителност“ към някои протестиращи, тъй като много от тях вероятно ще бъдат освободени или помилвани в рамките на стандартната политика на репресии на режима.

Съвместната декларация изразява подкрепа за плановете на режима да екзекутира някои протестиращи, сигурни са анализаторите. Властта все още не е екзекутирала публично протестиращи от вълната демонстрации през януари 2026 г., но правозащитна организация, цитирана от The Guardian, съобщи, че надзирателите на режима са извършили смъртоносни злоупотреби в центровете за задържане.

Интернетът няма да се върне скоро въпреки призивите на иранския президент

Режимът вероятно ще продължи да блокира и интернет въпреки индикациите, че Пезешкиан и членове на неговата администрация може да подкрепят отмяната на ограниченията. Президентът може да се опита да възстанови достъпа до интернет, защото осъзнава икономическите щети, които продължителното прекъсване нанася на Иран. Групата за мониторинг NetBlocks изчислява, че прекъсването на интернет в цялата страна струва над 1,5 милиона долара на час. То вече е факт в продължение на 12 дни. Това обаче позволява на режима да скрие от народа си и от международната общност мащаба на бруталните репресии срещу протестите.

Властта даде да се разбере, че продължава да вярва, че заплахата, пред която е изправена от тази вълна от протести, не е отминала и затова може да се въздържи от значително облекчаване на ограниченията за интернет в близко бъдеще, ако продължава да се страхува от подновяване на мащабните протести, смятат от ISW.