"Спаси София" предлага създаване на нов жилищен квартал (СНИМКИ)

"Спаси София" предлага създаването на нов жилищен квартал в столицата с името "Райна Княгиня". Идеята е районът да обхване територията между надлез "Надежда", железопътните линии на Централна гара, ул. "Каменоделска" и бул. "История Славянобългарска".

От организацията посочват, че зоната вече се застроява активно, като в момента там се изграждат 12 жилищни сгради с капацитет за хиляди жители. Четири от тях са в напреднал етап и се очаква да бъдат населени до седем месеца. Според "Спаси София" обаче бъдещите собственици ще се сблъскат с проблем, тъй като в момента няма ясно обособен квартал и съответно нормално адресиране на имотите. Още: "София не е разменна монета": Според "Спаси София" общината ще подари общинска земя за частен строеж

От формацията определят предложението като най-мащабната реформа в тази сфера през последните 15 години.

Изборът на името "Райна Княгиня" също не е случаен. По данни на "Спаси София" през 30-те години на миналия век съседният квартал "Орландовци" за кратко е носил именно това име. Освен това домът, в който Райна Княгиня е прекарала последните години от живота си, се намира недалеч - в квартал "Банишора". Още: "Спаси София" предлага "черен списък" на некачествените строители

Ако предложението бъде прието, това ще бъде едва вторият квартал в София, носещ името на жена. Първият е ж.к. "Надежда", кръстен на княгиня Надежда - най-малката сестра на цар Борис III, уточняват от партията.