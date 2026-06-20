Израел осъди доклад на ООН за сексуалното насилие

Посланикът на Израел Дани Данон и специалният представител на генералния секретар на ООН за децата и въоръжените конфликти Прамила Патън влязоха в яростен спор по време на публично изслушване, съобщава "Ройтерс". На среща в Ню Йорк по случай Международния ден за премахване на сексуалното насилие в конфликти, Данон поиска оставката на Патън. Още: Американски конгресмен подаде оставка след тежки обвинения в сексуално посегателство

Причината

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Повод за това стана доклад на Патън, в който за първи път е поставен Израел в черен списък за подобни предполагаеми злоупотреби, обвинявайки я в пристрастност.

"Вие се поддадохте на манията на генералния секретар да атакува Израел", каза Данон, визирайки генералния секретар Антонио Гутериш.

Друг служител на ООН, Ванеса Фрейзър, представител на Гутериш за децата и въоръжените конфликти и съставител на отделен доклад, който също поставя Израел в черен списък, поиска Данон да се въздържи от "лични нападки" и добави, че има "проверени доказателства".

Данон каза, че Фрейзър трябва да мълчи. "Ние сме държава членка и вие работите за ООН и сега ще мълчите.", каза той.

Фрейзър, бившият посланик на Малта в ООН, публикува своя доклад тази седмица от името на Гутериш, предупреждавайки, че израелските заселнически групи могат да бъдат добавени към глобален черен списък за нарушения срещу деца, тъй като генералният секретар на ООН изрази тревога от това, което той нарече "потресаващо" увеличение на нарушенията срещу палестински деца.

Самият Израел вече фигурира в така наречения списък на срамните приложения на този доклад за предполагаеми нарушения.

Когато докладът на Патън беше публикуван миналия месец, Данон го нарече "ново дъно" и израелското външно министерство обеща да прекъсне всички връзки с Гутериш, който напуска поста си след 10 години в края на годината.

И двата доклада поставят в черен списък и главния враг на Израел - Хамас.

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