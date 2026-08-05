Eдна стъпка по-близо ли е мирът в Газа?

Ако светът на международните отношения имаше книги за самопомощ, тазгодишният бестселър може би щеше да се казва „Как да намерим надежда, когато ситуацията е безнадеждна“. Има толкова много примери, които да се включат, от мира в Украйна до стабилността в Персийския залив и избягването на война за Тайван. Но една глава със сигурност трябва да се фокусира върху Газа, където ни се казва, че сега има светлина в тунела.

Разоръжаването

Само седмици след като избра нов лидер, "Хамас" се съгласи - за първи път от създаването си - да се разоръжи. Все още има поне дузина добри причини да бъдем скептични относно перспективите за пътната карта, която се появи, за да се случи това. Но ако има дори минимален шанс за отпушване на 20-точков мирен план на Доналд Тръмп, който е в застой, всички замесени трябва да се хванат с две ръце. Още: Три държави осъдиха израелските удари в Ивицата Газа

И така, къде да намерим надеждата? Попитах бившия служител на Белия дом Рам Емануел, който миналия месец разбуни духовете в Тел Авив с реч, в която остро критикува правителството на премиера Бенямин Нетаняху за това, че е превърнало Израел, страната, за чието създаване бащата на Емануел се бори, в международен парий. Той каза на израелците, че са на грешен път.

Един от източниците на оптимизъм е, че същото това правителство - не само на Нетаняху, но и на Бен-Гвир и другите крайнодесни членове на коалицията - може скоро да си отиде. Те трябва да се кандидатират за преизбиране на 27 октомври и изостават в социологическите проучвания. Палестинците също трябва да избират нов законодателен орган за първи път от десетилетие, на 28 ноември. Така че скоро може да имаме нови играчи от двете страни на дъската.

Средата за сигурност

Също толкова важно е да се признае колко много се е променило в средата за сигурност на Израел от 2023 г. насам. "Хамас" е притисната в ъгъла и военно деградирала. Същото се отнася и за цялата октоподна мрежа от проксита, която Иран използваше в усилията си да задуши Израел, отбелязва Емануел. Още: След обявеното споразумение: Николай Младенов се срещна с Бенямин Нетаняху

Бившият клиент на Иран в Дамаск, президентът на Сирия Башар Асад, си отиде, заменен от правителство, което активно търси споразумение за сигурност с Израел. Като цяло Емануел вижда всичко това като потенциал да се създаде „най-значимият пробив след войната от 1967 г.“ Тогава Израел пое контрола над Голанските възвишения от Сирия, Западния бряг от Йордания и Газа от Египет.

Междувременно Хизбула е достатъчно слаба, че ливанското правителство най-накрая се опитва да се изправи срещу узурпацията на държавната власт и функции от страна на групировката. А иракските власти се опитват да подчинят иранските прокси милиции на официалните въоръжени сили на Ирак. Самият ирански режим, въпреки цялата си перчене, е в затруднено положение икономически и политически.

В този контекст е налице възможност да се разшири перспективата и да се настоява за това, което Емануел нарича решение с 23 държави, което би осигурило това, което всяка от арабските държави, Израел и палестинците искат, а именно стабилност, сигурност и суверенитет – в този ред.

За да постигнат това, Саудитска Арабия, Египет, Обединените арабски емирства и други арабски държави колективно биха поели отговорност за изграждането на нова палестинска държава и икономика. Членовете на Арабската лига, които все още не признават държавата Израел – сред тях и Саудитска Арабия – биха го направили. Израел би отблокирал пътя към евентуална палестинска държава, слагайки край на незаконните заселвания. Палестинците биха се съгласили на всеобхватната сделка за съжителство на израелската и палестинска държави, която са отхвърляли винаги, когато им е била предлагана, започвайки от 1947 г. Още: "Гигантска стъпка към траен мир и сигурност": Тръмп обяви историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас"

Това е добра визия и Емануел, бивш служител от администрацията на Клинтън, който е бил началник на кабинета на президента Барак Обама, а по-късно и посланик на САЩ в Япония, вярва, че е жизнеспособна. Но има и причини за скептицизъм.

На 20 юли политическото бюро на "Хамас" с малка разлика избра Халил ал-Хая за свой нов председател. Той беше кандидатът на приемствеността, и то не в добрия смисъл. В организация, отдавна разделена относно правилната дълбочина на отношенията си с Иран, Хайя беше човекът от Техеран.

Той беше и заместник на Яхя Синвар и като такъв беше дълбоко ангажиран в планирането, оправдаването и честването на клането на 7 октомври 2023 г. на 1200 израелци, което предизвика две години брутална война. Израелският отговор до този момент е коствал живота на повече от 73 000 палестинци, според контролираното от "Хамас" министерство на здравеопазването.

В речта си при встъпването в длъжност Ал-Хайя започна с повторно поемане на ангажимент към съществуващия път на Хамас – който е път на тероризма. Пътната карта от 30 юли предвижда поетапно изтегляне на Израел, но оставя критичния въпрос „кой ще си тръгне пръв“ неясен, а групата заяви, че ще предаде тежки оръжия само ако те бъдат съхранявани в Газа от ново цивилно правителство от палестински технократи. Още: Варицела вилнее из лагерите в Газа

Можете да разберете защо израелците може да са скептични към добросъвестността на "Хамас" да се съгласи да се разоръжи. Посланикът на Израел в ООН, Дани Алон, заяви, че Израелските отбранителни сили ще се изтеглят само след като "Хамас" се откаже от оръжията си и че определението за разоръжаване ще включва извозване на оръжията му от Газа.

Окупацията

Междувременно прекратяването на огъня, продиктувано от 20-точковия план на Тръмп през октомври 2025 г., беше нарушавано, като оттогава бяха убити над 1100 палестинци. Израел е разрешил предоставянето на помощ само в много малка степен от обемите, предвидени в споразумението.

И вместо постепенно изтегляне от 53% от Газа, които израелската армия контролира зад така наречената жълта линия на разделение, определена от споразумението, войските им изграждат земни укрепления, за да направят бариерата по-трайна и да я придвижат напред. Още: Няма отпуска за войниците: Израел се готви за мащабна операция

На 29 май Нетаняху заяви, че е наредил на силите си да увеличат дела, който заемат, до 70% от Газа. На 20 юли двама крайнодесни израелски министри от кабинета поведоха поддръжници към периметъра на Газа, а един от тях, министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, им обеща „еврейско заселване на цяла Газа“, заявявайки: „Газа е наша“.

Израелските въздушни удари по цели на "Хамас" след обявяването на пътната карта са убили най-малко 13 души.

Така че можете да разберете защо палестинците също може да са скептични към добросъвестността на Израел. Ако израелската армия се изтегли напълно от Газа - на което дори политическите съперници на Нетаняху твърдят, че се противопоставят - и позволи бърза помощ и възстановяване на Газа, това би обърнало това, което в този момент изглежда като прозрачен опит за принудително изгонване на палестинците, като се направи територията необитаема.

Намирането на път през всички тези препятствия би изисквало търпение, последователност и умения в стратегическата, многовекторна дипломация, които са рядкост във всяка администрация и липсват в Белия дом сега. По-важното е, че би изисквало и преодоляване на променящите се нагласи в израелското общество, което все повече се накланя към крайно религиозната десница. Още: Този път без подписи: Радев подкрепя мира в палестинските земи

Проучванията на общественото мнение тази и миналата година показват, че подкрепата на израелците за насилственото експулсиране на палестинци варира от 60% до 82%. Проучванията сред палестинците относно отношението им към зверствата от 7 октомври не са по-окуражаващи.

Въпреки това солидно мнозинство от израелците казват, че се тревожат и за това какво означава нарастващата международна изолация на нацията им за бъдещата ѝ сигурност и че поправянето на това не е съвместимо с етническо прочистване или вечна окупация. И пълната военна победа, за която Израел копнее над всички свои врагове, също не се случва.

Нито евреите, нито палестинците ще си тръгнат, като десетилетия мирно посредничество от страна на САЩ все още не са проработили. Така че дори идеите на Емануел да се окажат неработещи, инстинктът му да разшири кръга от действащи лица със сигурност е правилен. Както Дуайт Айзенхауер веднъж каза за справянето с проблем, който изглежда нерешим, решението е „да го направим по-голям“. Още: Комисия ще разследва войната на "Хамас" с Израел

Автор: Марк Чемпиън за Bloomberg