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Иран готов отново да отвори Ормузкия пролив, но на каква цена: Сваля картите на масата с нов план

05 август 2026, 7:10 часа 653 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Иран готов отново да отвори Ормузкия пролив, но на каква цена: Сваля картите на масата с нов план

Иран обмисля план за повторно отваряне на Ормузкия пролив чрез създаване на доброволен фонд, финансиран от държавите от Персийския залив и европейските страни, които разчитат на този маршрут. Дипломати, запознати с поверителни разговори, казват, че иранските власти са смекчили позицията си, въпреки че месеци наред има иранска обществена съпротива срещу чуждестранното военно присъствие във водния път. Още: Обстрели и атаки срещу граждански кораби - в Ормузкия проток и Черно море (ВИДЕО)

Предложението

Снимка: Getty images

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Вместо да се въвеждат официални такси за преминаване, фондът би покривал разходите за навигация, опазване на околната среда и операции по търсене и спасяване – по модел, подобен на този, който се прилага в Малакския пролив. 

Предложението, което според съобщенията се подкрепя от Оман, би могло да осигури правно допустимо решение, тъй като международното право не позволява налагането на задължителни такси за транзит през ключови морски теснини.

Американският държавен секретар Марко Рубио увери, че Ормузкият проток бил отворен и кораби минават през него - не каза обаче колко и не направи сравнение със ситуацията преди Доналд Тръмп да подпали войната с Иран на 28 февруари, 2026 година. И още - Рубио твърди, че преговорите между Иран и Оман бележат прогрес, но още няма финално споразумение и САЩ се надяват скоро такова да има.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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